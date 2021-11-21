港媒：王小洪或参与领导港澳事务

来源：星岛日报

中国公安部中共党委副书记、常务副部长王小洪，前日（19日）升任公安部党委书记，有望升任公安部部长，统领全国300万公安，并打破二十年来由地方诸侯“空降”公安部的传统。香港修例风波之后，公安部长同时担任中央港澳工作领导小组副组长，意味着王小洪今后很可能参与领导港澳事务。

公安部前日召开领导干部会议，中央组织部宣布67岁的国务委员、公安部长赵克志不再兼任公安部党委书记职务，由常务副部长王小洪接任。中共政治局委员、中央政法委书记郭声琨出席会议并讲话。公安部官方网站昨天已更新王小洪的介绍为“公安部党委书记”，同时成为“中央政法委员会委员”，相信王小洪将在下月的全国人大常委会会议审议通过出任公安部长。

现年64岁的王小洪，福州人，习近平主政福州期间，他担任闽侯县公安局局长、福州市公安局副局长。中共十八大之后，他由厦门公安局长提拔担任河南省副省长、公安厅长，不久又担任北京市副市长、市公安局长，再担任公安部副部长。他在十九大当选中央委员，之后担任公安部常务副部长，明确为正部级，并且身兼公安部特勤局局长。预料他在2023年还将担任国务委员，成为国家领导人。

自上世纪九十年代陶驷驹之后，再没有内部提拔的公安部长。接任的贾春旺、周永康、孟建柱、郭声琨、赵克志都是“文官”出身，后四人更是省委书记直接“空降”公安部。王小洪将是二十多年来首位警察出身、内部提拔的公安部长，也将改变地方诸侯掌公安部的多年传统。

随着政治及社会发展的变化，公安部近年的角色愈益吃重，肩负“捍卫政治安全”的重任。2019年，公安部国内安全保卫局（简称国保局）改名为“政治安全保衞局”。公安部近日公布最新版本的《公安机关人民警察誓词》，取代《人民警察入警誓词》，增加了“坚决拥护中国共产党的绝对领导”的表述，并且将“捍卫政治安全”列为首要事项。

香港修例风波之后，公安部介入港澳事务，部长同时担任中央港澳工作领导小组副组长。公安部党委九月底曾经专门就香港问题召开会议，强调切实履行好公安机关承担的各项涉港工作职责任务，继续全力支持香港警队依法履职和严正执法，坚决维护国家安全、主权、发展利益，坚决维护香港社会大局稳定，努力为确保香港长期繁荣稳定和一国两制行稳致远作出更大贡献。