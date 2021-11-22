反疫苗与政治取向相关？ 思想越右翼越轻视防疫

作者：欧敬洛

欧洲冠病疫情持续升温，部分地区如德国、奥地利等已成重灾区。多地实施新一轮封城或限制措施，惹来反对，在近日爆发多次示威。

在反疫苗、反防疫措施的示威者中，不乏极右组织的身影。有研究指出极右与疫情有直接关系，极右政党愈受支持的地区，疫情愈严重。

在奥地利维也纳，11月20日大批示威者游行，他们高呼抗议并高举嘲笑总理沙伦伯格（Alexander Schallenberg）和卫生部长穆克斯坦（Wolfgang Mueckstein）的标语。

多人喊着“我的身体，我的选择”，抗议新一轮抗疫措施，限制未有接种疫苗的人士外出。

在示威人士中，不乏极右团体和支持者，包括奥地利自由党。自由党党魁基克尔（Herbert Kickl）批评有关限制措施是“独裁”，呼吁人们上街示威。尽管基克尔才在本周稍早前的新冠检查呈阳性。

政治意识与抗疫关系成为了研究的观察对象，在美国共和党支持者的疫苗接种率往往低于民主党。包括西维珍尼亚、亚拉巴马、俄亥俄、德州等共和党控制的州分。在欧洲的情况也一样。

另类右翼支持者愈多疫情愈严重

德国社会凝聚力研究所（Research Institute for Social Cohesion）与慕尼黑的研究团队系统地调查了选举结果与疫情的关系，找出了其中的紧密联系。在2017年投票另类选择党（AfD）选民愈多的地区，在2020年新冠疫情传播就愈快。

研究甚至能取得小数点的结果，说明两者之间的关系：只要AfD在该区的支持度上升1.1个百分点，在新一波疫情来袭时疫情的感染率就会上升2.2个百分点。尽管研究未提供因果关系的论证，但右翼支持者似乎更倾向拒绝遵守防疫措施、接种疫苗、低估疫情甚至“否认疫情”的存在。

极右利用网上影响年轻人

在英国，内政部近日就预防极端主义公布的研究数据显示，自2020年至2021年间，年轻人更易受极右组织的影响，其影响力是极端伊斯兰思想风险的两倍。

英格兰莱斯特预防协会议员阿布斯诺特（Sean Arbuthnot）表示，有愈来愈多的极右团体会使用网络游戏或社交平台接触年轻人。他们会向年轻人灌输疫情是虚伪，医院空无一人或伪科学的言论，他们还会散播一些如“白人会成为欧洲的少数族裔”、难民恐慌的讯息。

阿布斯诺特指出这些右翼团体企图利用疫情的阴谋论，去制造恐慌并吸引年轻人加入他们。对长期因疫情限制外出，只能在家透过网上活动度日的人带来影响。