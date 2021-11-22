地产上月量价齐跌 共同富裕影响至深

来源：香港明报社评

中国国家统计局公布数据显示，上月住宅销售面积与总额均下跌两成，是2015年3月以来首度下跌，影响房价诸多因素，行业和经济表现等因素今后仍然会随行就市，但整个国家的目标要迈向共同富裕这个因素，将会是主导各行各业的最大因素。今后影响房地产业的政策将会是，进一步限制投资者以“资本运营”手段去无限扩张，以及责令各地方政府大力发展公营房屋。

连串辣招应对房价居高不下 共同富裕并非打击房地产业

今年头10个月房地产业仍然有轻微上升，尤其是上半年的升势还十分强劲，这是得益于中国控制疫情得力，经济复苏速度比外国快，但随着陆续出台的各种“辣招”，即使购买力犹在，购买意欲则暂且收敛。然而，收紧贷款政策、限制预售时限与比例、限购令以及5年内出售交重税等手段，过去也使用过，也只是收一时之效，风头过后，房价还会重回升轨。这次的辣招比过去更辣，诸如限价令，新房与二手房都有市场指导价，而且严格执行，这一招确实使很多买家与炒家却步，或者想入市也无从入手。

综观各种影响房价的政策，这次中央出招，已经不仅限于金融手段和行业手段，而是一套“组合拳”，最突出的是教育部大改学区政策，过去就近入学的政策是局限在学校附近的几条街，形成名校周边的“学区房”价格畸高，而今大幅扩大学区范围，炒卖学区房情况彻底消失。徵收房地产税10多年前提出以来，一直是只闻楼梯响，2011年在上海和重庆两市开始试点，也只是象征式的“试水”，而今是通过人大立法，要求订定全国性法律去执行，虽然仍然要等5年以后才能正式实施，但很快就会开展的试点城市肯定会增加，地方政府没有不执行的理由。

影响商品价格最大的因素是供应量，内地房价居高不下的重要原因，就是公营房屋供应仍然“十分罕有”。内地提出兴建类似香港廉租屋的经济适用房政策，始见于1994年，地方政府可以用免地价方式补贴，但由于地方政府过分依赖卖地收入，免地价相当于砍掉收入，绝对没有诱因。中央政府甚至在人大会议的政府工作报告上提出要求，经济适用房要分配给没有当地户口的外来务工者，但这个政策从来没有得到切实执行，一些城市只是让大企业建房出售或出租给自己的员工，将数字上报虚应故事。近年也有一些城市提供廉租房给高科技企业员工，也是作为吸引人才的条件敷衍中央，真正做到普惠型的廉租屋，乏善可陈。

房地产与建筑业佔到GDP比重的15%，对经济发展举足轻重，所以地方政府以至中央政府一直不会轻易“大动干戈”，而房价高企，不但影响到生育率下降，还令到大城市出现弱势社群，众多年轻人为求获得蜗居而负担沉重。这次痛下决心对房地产业实施连串辣招以及组合拳的做法，是基于今年8月召开的财经委员会会议上由习近平提出的共同富裕目标。

保障住房辅助弱势社群 促进社会公平理所当然

中央政府宣布消灭绝对贫困之后，提出共同富裕这个重大全国目标，是要通过各种政策的配合，以及长期切实执行去完成的。其中提到基本公共服务均等化的一点是：住房供应和保障体系。从行文的意思看，不但要提高令普罗大众能够负担的住房供应量，还要令确实买不起房的群体，获得保障住房的权利，这样才能做到“推动更多低收入人群迈入中等收入行列”，最终做到共同富裕的目标。

共同富裕的强烈信号已经十分明确，据此推出的政策也十分清晰，房价只升不降的神话不再，已经煞住以投资房地产是图利必杀技的购买意欲，但对于地产开发商“以本伤人”的牟利手法，也必须有所对应。房地产开发商一本万利的年代，不但简单依靠建屋卖房赚钱，近年还无所不为，扩张到新兴行业诸如电动汽车，这或许是看中未来趋势，但资金的筹措却纯粹是发行“玩财技”的基金，一旦卖房收入不理想，则导致无力偿还利息和兑付赎回，这种做法不但危害金融安全，还损害大量散户投资者的利益，也必须有严格规限，否则不但共同富裕目标不能达到，连社会安定也受到影响。

对于城市必须建廉租房的要求，是保障性住房的范畴，不能再是根据各城市自身的财政状况多寡的“自选动作”，而是应该通过调查得出数据，由中央政府订定一个硬指标，并给予财力薄弱的城市一定的补贴，要求地方政府切实执行。

共同富裕这个远大目标，关系到国泰民安，更重要是促进社会公平，应该是主导未来几十年发展各种政策的基石，这个方针势必对房地产业发展有深远影响，现在是买家采取观望态度的时候，一时间造成房地产销售量价齐跌，相信地方政府与房地产开发商也会看到这个目标对各种政策的重要性，及时采取适切的做法。