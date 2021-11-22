执行口罩令的被刺死 定政策的却无罩嗨唱

继台湾屏东超商店员因劝导顾客戴口罩惨遭挖眼后，昨天（21日）又有一名桃园超商店员因此遭顾客持刀刺死，死者父亲悲痛地说，为什么去上个班就丢了命？这已是短短两个月内发生四起类似案件。讽刺的是，当超商店员冒着被骂、被打、被挖眼、被刺死的风险，尽忠职守劝导客人戴口罩，制定这项决策的台湾卫福部长陈时中私底下却根本没把规定当一回事，照样跑摊嗨唱不戴罩，自己不守规定就算了，还漠视第一线执行防疫令的风险，才是可恶。

自从五月中旬指挥中心发布全台三级警戒，要求全民及营业场所均须戴口罩，违规者，即可依违反传染病防治法逕自开罚3000到15000元（新台币，下同），如今虽已降级，但指挥中心仍未放松口罩禁令。

陈时中下达全民口罩令，却是交由各地警方负责取缔，让原就已繁重的警察勤务，又多了一项业务。此外，这项禁令也有许多不近人情之处，例如户外工作者一度变成“小偷”，喝水、吃饭都要偷偷摸摸，唯恐遭开单举发，根本已有侵犯人权之虞，经各方反映后才放宽。七月间，高雄有一名工人上工前买早餐，但因三级警戒，店内无法内用，只好蹲在骑楼下脱罩囫囵吞蛋饼，居然遭警方开单罚3000元。若非有市议员揭发此案，市府才决定撤销罚单，否则工人一天半的工资就没了。

负责取缔未戴口罩勤务的警方至少还有公权力，以及枪棍等防身器械，但更多的是24小时要面对客人上门却手无寸铁的超商店员，这些第一线人员劝导民众戴口罩所带来的防疫风险，却长期遭相关单位漠视。屏东超商女店员挖眼案前，早已发生数起超商店员遭不服劝导的顾客暴力攻击事件，挖眼后，连同今天，至少又发生三起，也不见政府及业者重视。尤其随着疫情逐渐缓和，很多人觉得戴口罩麻烦且不必要，都让超商店员面临的防疫风险愈来愈高。

但问题是，屏东超商女店员挖眼事件虽然引发社会震惊，更带动了一股捐款热，但热潮过去了，从中央到地方，对于社会安全防护网的破洞，补了多少？更重要的是，超商店员为了执行口罩令所面临的防疫风险，政府与超商业者有重视过吗？何况法令规定，民众不戴口罩不需劝导可迳自开罚，为何要让超商店员承担这种不必要的风险？

超商店员遭刺死后，桃园市长郑文灿发声下令要求警方全力侦办，也请司法单位从严求处，但就算把这名行凶的男子收押、处以重刑，但全台上万家，每天要面对各种形形色色客人上门，尤其大夜班往往只有一个人上班的超商店员，依旧要面对不知何时骤然降临的防疫风险。指挥中心与超商业者不能只管规定大家要戴口罩，以及负责收钱就好，必须严正面对第一线人员执勤的风险，负起政府与企业的责任。

话说回来，这大半年来，包括你我在内，全民战战兢兢到哪里都不敢脱口罩，超商店员更是冒着生命危险认真执行口罩令，陈时中却被揭发在防疫期间摊照跑、酒照喝、歌照唱，既没戴口罩也没维持社交距离，根本不把自己制定的防疫规定当回事，更不在乎接二连三的超商店员暴力攻击事件。既然如此，奉劝超商店员们对于客人戴不戴罩也不要太在乎了，免得惹来杀身之祸，那真的太不值了。