中国道路的坚持与“2035去台湾”

美国总统拜登盼望已久的“拜习会”，终于透过视讯成局了。然而，有别于会前美国“求见”的主动，如今真的“会”了之后，美国却又极力淡化，不愿多谈会中双方说了什么。尤其一句新华社公布的“不支持台独”，拜登到底说过没有，更是讳莫如深，支支吾吾左闪右避，最后只留下“他们自己去决定”，令人不禁愈起疑窦：难道拜登真的已将台湾“卖”掉？

但其实除了台湾问题，拜习会还有更重要的一点，那就是中国大陆国家主席习近平当拜登面表达对“中国道路”的坚持，而拜登也以“不寻求改变中国制度”回应。习近平称，人民对美好生活的嚮往，就是中国共产党的奋斗目标，中国人民有追求自己美好生活的权利，谁都不能阻挡，也根本阻挡不了。

如果再配合中共六中全会刚通过的第三次《历史决议》，习近平主张保障人民美好生活的道路，显然就是中国特色社会主义的道路。这条“中国道路”并非喊喊口号，而是从中共建党以来反覆辩证、实践，最终依据中国国情走出的发展道路。尤其在经过毛泽东时代剧烈的革命，再到邓小平时代“让一部分人先富起来”的改革开放，如今习近平开启“共同富裕”的社会主义现代化建设，走进了中国自鸦片战争以来最接近全面复兴的新时代。

2020年突如其来的新冠疫情，更加速、丰富了中国现代化的进程与内涵，那便是一条有别于西方工业革命以来资本主义的发展道路，不但正引领中国实现全面小康，更可能成为未来其他发展中国家学习的榜样。虽然习近平仍强调，中国无意向世界推销自己的发展道路，但“中国道路”所蕴含的价值正是后新冠时代取代“西化”的“中国化”，一种不再强迫将各国制度定于一尊的王道精神，以“和而不同”取代“普世价值”的新世界。

习近平藉由拜习会的场合，给霸道惯了的美国上了一课，那就是“民主”绝非定制产品，若因实现方式不同就排斥，本身就不民主。事实上，美国知名期刊《国家利益》近期才刊载文章，直言美国已输掉与中国的战略竞争，奉劝美国应接受全球将是多极而非单极或二极的世界。中国早从冷战结束后便预测并倡议国际政治应由多极共治，但直到美国愈加尝到自己陷入“老大帝国”的困境后，才终于有愈来愈多“战略收缩”的呼声。

中共中央正好就在拜习会结束当晚发布百年奋斗的历史决议，相信是有意安排，向全世界昭示中共带领中国人民坚持中国道路的决心，不受以美国为首的反华势力干扰左右。这份中共史上第三次的重要历史决议，更列出在2035年全面完成社会主义现代化的奋斗目标，这是西式选举所谓“养网军”、“看民调”的政治文化下，绝无可能开展的雄图伟略。

拜习会中，习近平开宗明义就说，愿与美国追求“合作共赢”，共同担负建设美好世界的使命，然而拜登除了“和平相处”外，还是绝口不提与中国建立“合作”关系。美国所谓为公开的竞争加装“护栏”，说到底还是想和中国“讨价还价”，而且是用中国核心的主权问题作美国的筹码，但又怕玩火过头真与中国交战，所以必须将游戏局限在“牺牲别人，成就自己”的安全范围。

最近大陆一首《2035去台湾》的歌曲红遍各地，歌词中所称连接台海两岸的高铁也确实已写入大陆2035年要实现的计划。美国不到最后关头，仍会继续压榨“台湾牌”的剩余价值，但大陆也早有自己的进度，时与势都掌握在肩负统一使命的中国共产党手上。民族复兴势不可挡，如能在2035年前就实现统一，正好可在统一的新中国下推进全面现代化的中国梦。但愿到时我也能见证这一刻，以95岁高龄搭高铁穿越台海。

（作者：郁慕明，新党前主席）