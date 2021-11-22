当深绿专家开始反扑民进党

来源：台湾《中国时报》社论

“重啟核四”是四大公投案中正反方民意支持度差距最小的一项，加上不少人认为“反核”是民进党的神主牌，因此，外界对这项公投能否顺利通过的质疑，较其他三项公投来得更大。但最近重啟核四公投却突然变得火热起来，关键在于前核四厂长王伯辉加入辩论。

王伯辉道出核四真相

已经退休的王伯辉本无意站上台前为核四辩护，他只是在脸书上贴文和投稿媒体发表意见，表示核四现况并不像部分绿营政治人物所说的那么糟糕。事实上，当年核四封存的目的就是在适当时机启封，不但当年1号机已完成安检，这些年来机组设备也一直受到妥善的维护，核四重啟不像民进党政府所说的需要10年以上，王伯辉估计大约只要两至三年的时间，1号机就可放燃料棒发电。

王伯辉是清大核工研究所毕业，在核四担任过10年副厂长及5年厂长，具核能施工、检验及工程管理专长，他对核四的第一手说明，引起很多关注与讨论，竟让民进党感到不安。民进党立委范云认为王伯辉的言论是谣言，要求台电与原能会制止他再发言，形同要求限制王伯辉的言论自由，大开民主倒车，引发舆论强烈抨击，也让王伯辉决定站上火线，为重启核四辩护。

当王伯辉因核四受到的种种抹黑在媒体上落泪时，外界不但看到他对自己一手孵育、呵护的核四用情至深，更看到了一个工程人对科学和专业的坚持；尽管执政者一路施压、威胁，王伯辉仍决定说出他所知道的核四真相。

外界更惊讶的是，王伯辉说自己的政治立场是“深深的绿”，形容自己“是一个台湾囝仔”，一心只想把核四工程“做成台湾人的骄傲。”前立委沉富雄还证实，其实王伯辉一家人都是深绿；王伯辉更强调，他只是讲专业，并没有变成“蓝的”。

王伯辉自述是“深深的绿”，却遭到绿营全力围剿，令人想到在今年5月请辞台产疫苗审查委员的中研院院士陈培哲。他因公开对台产疫苗表达忧心，并在食药署以高端疫苗中和抗体效价比超高而同意给予“紧急使用授权”（EUA）时说，这是没有用的数字，不具有任何参考价值，他连看都不想看；陈培哲更直言，疫苗审查委员会已失去独立性，而“最大的困难就是蔡总统”。

这些言论引发绿营铺天盖地的攻击，医界指出，陈培哲是“铁杆绿”，有关高端疫苗的言论被认为是“叛徒”，才会被绿营往死裡打；而陈培哲说自己只是想从临床试验的科学和专业来解决问题、提供疫苗给需要的人。

陈培哲质疑高端效果

当初陈培哲对高端疫苗保护力的质疑，如今都成为事实，明白地呈现在台湾民众面前。接种高端疫苗的民众出不了国门，必须重打两剂国际疫苗，让高端接种者成了全球仅见的“四剂超人”，身体承受未知的风险，而疫情指挥官陈时中竟大剌剌地表示，若高端接种者出事，他无法负责，也没有必要道歉。这样的傲慢无能，举世罕见。

王伯辉对核四重启的时程和相关作业的评估也获得证实。重启核四公投领衔人黄士修近日公布一份据称是台电在2019年所做的《核四重启初步规划》，里面明确提到，核四厂封存前，1号机已完工并通过安检，2号机已完成大部分的设备安装，整体进度约为91.5%；核四1号机可望于3至4年内迈入启动测试阶段、开始运转发电。这份报告的结论是“核四重启并非易事，但也绝非难事，端赖政府决心与相关单位协助支持方能成功。”

台电一方面表示，这份文件并不是台电的正式文件，另一方面又说要抓内鬼，经济部也表示要严查泄漏资讯的人，个中矛盾或许正透露出，《核四重启初步规划》确实击中了蔡政府反核四重啟论点不实的痛处。

王伯辉与陈培哲共同的关键词是“深绿”、“科学”、“专业”以及“讲真话”，但“当道不喜”。他们的政治立场不但是绿，而且是深深的绿、铁桿绿、一家都绿，但他们都选择“专业高于政治”的立场，勇敢说出真相，虽千万人吾往矣。连深绿专家都已反扑，民进党政府还能继续欺世吗？