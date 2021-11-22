香港非建制派代表性与泛民思维误区

作者：卢文端

此次香港立法会选举，非建制派参选成为关注的一个焦点。资审会近日公布结果，非建制派人士基本上都顺利“入闸”。有泛民人士及亲泛民的学者指非建制派人士缺乏代表性，而那些要么在囚、要么“着草”、要么怕怕无胆的泛民人士才是“代表性人物”。笔者针对上述情况，就选举的最新形势做些回应分析。笔者的看法有5点：一是资审结果体现了中央的包容，中央希望非建制派人士参选，也希望他们能够当选；二是顺应时势者才会成为代表，适应新选制积极参选的非建制派人士当然有其代表性；三是中央希望泛民与新选举制度相向而行，有些传统泛民政党的人士以不同方式支持非建制派人士，是中央乐于见到的；四是反中乱港者出局，过去的所谓“代表性人物”已成过去式，没有入局的可能；五是中央希望香港市民参与这一场具有标志意义、史无前例的香港特色民主选举，共同创造历史。

中央希望非建制派人士能够当选

立法会选举刚开始报名时遇到了一些波折，非建制派人士争取提名不顺利。本人当时就给非建制派人士打气，预测所有的直选选区大体都会有非建制派人士得到提名参选。本人之所以有信心这样讲，不仅是因为我和一些第五界别选委愿意提名非建制派人士，希望议会有多元声音，更重要的是笔者清楚了解到，中央真心诚意希望非建制派人士参选。后来报名的结果印证了本人的预测。从资格审查的结果可以看到，不同政治光谱的参选人都可以“过关入闸”，市民可以有多元化的不同选择，体现了中央的善意和包容。

本人在此还要强调的是，中央不止希望非建制派人士参选，而且希望他们能够当选。实际上，所谓不搞“清一色”，不止看参选过程，选举结果更具实质意义。全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙强调“爱国者治港”绝不是要搞“清一色”，含义非常明确，就是说香港的治理者包括非建制派人士。港澳办常务副主任张晓明在解读不搞“清一色”时讲得非常清楚：泛民里面也有爱国者，他们仍然可以依法参选、依法当选，将来香港立法会的民意代表性会更加的广泛，立法会里面仍然可以听到不同的声音，包括批评政府的声音。

笔者相信，中央既然希望非建制派人士当选，自然也会对于他们的竞选主张和方式给予很大的包容，只要不踰越“一国两制”的底线，非建制派人士可以尽情发挥，放开手脚打选战，包括讨论“双普选”议题，以突显他们不同于建制派的非建制派特性。相信中央愿意见到非建制派人士全力竞选，表达非建制派选民的诉求，争取在他们的支持下取得席位进入议会，使新选制下的立法会更能够体现多元化的利益和诉求，推动香港实现良政善治。

解开传统泛民“软对抗死结”的契机

无论从政治背景还是政策主张，非建制派人士都有其代表性。这些参选的非建制派人士大多曾经是传统泛民政党民主党、公民党、民协、“人民力量”的成员，有些甚至还在其中担任过重要职务。他们的竞选政纲很多也是延续过去的主张。当然，这些非建制派人士与传统泛民也有很大不同，最重要的是不搞你死我活的对抗，既不与特区政府和中央政府对抗，也不与国家制度及特区的宪制秩序对抗。

有研究分析指出，香港的选民分布呈3：4：3格局，即建制派与泛民阵营的基本盘各自都只占三成的选票，中间选民有四成。建制派与泛民的选票分配比例之所以表现为4.5比5.5，是因为泛民取得了占整体选票两成半的中间选票，建制派只得到了占整体选票一成半的中间选票。非建制派的参选人与泛民支持者中的中间选民，在利益诉求上有很大的一致性；即使是泛民的基本盘，其中也有一些选民并不赞成对抗，他们也是非建制派人士可以争取的对象。如何争取上述这些泛民支持者的选票，确实需要非建制派参选人花大力气。

特别值得注意的是，一些传统泛民政党包括民协、民主党的成员，已经直接或间接支持非建制派参选人，民主党也在研究商讨，如何回应多名非建制派参选人主动寻求该党党员支持的问题。中央希望泛民能够与新选制相向而行。被贴上“软对抗”新选举制度标籤的民主党，如果能够在党员支持非建制派参选人问题上开绿灯，也可能是解开“软对抗死结”、打开未来政治空间的一个契机，值得鼓励。

今年7月，夏宝龙副主席在“香港国安法实施一周年”专题研讨会上讲话时强调，绝不容许任何一个反中乱港分子通过任何途径和方式混进特别行政区管治架构。反中乱港者出局，这是新选制订下的“铁的底线”。在新选制之下，那些要么在囚、要么“着草”、要么怕怕无胆的所谓“代表性人物”，已成过去式，属于被淘汰之列，没有入局的可能。有人老是认为这些人才是有代表性的泛民人士，显然是一种思维误区，与新选制格格不入，有点像是痴人说梦。

香港市民积极参与选举创造历史

完善香港选举制度，落实“爱国者治港”原则，是中央关于香港治理的重大决策，是开啟香港政制发展新里程的重要标志，是一种长远性的制度安排，已经写入中共十九届六中全会的历史决议。12月19日举行的立法会选举，是完善选举制度后的第一场立法会选举，中央当然希望香港市民积极参与这场具有标誌意义、史无前例的香港特色民主选举，共同创造历史。至于外界关心的中央及香港社会有关投票率的看法，限于文章的篇幅不可能具体讲了，下一篇文章详细分析。

（作者是全国侨联副主席、中国和平统一促进会香港总会理事长）