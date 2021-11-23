拜登召集“北美三友”聚会 目光投向遥远的中国

来源：路透社

当美国总统拜登周四在白宫召集其最亲密邻国的领导人聚会时，遥远的竞争对手中国是首要考虑对象。

拜登试图团结一批民主国家，以挑战中国日益增长的经济和军事影响力，他恢复了被其前任特朗普抛弃的被称为“北美三友”的工作组。

虽然他没有在记者面前说“中国”这个词，但助手们说，他私下会晤的重点是共商大计，对抗一个据估计可能在10年内超过美国成为世界最大经济体的国家。

周四，拜登、加拿大总理特鲁多和墨西哥总统奥夫拉多尔同意向第三国捐赠数以百万计的疫苗，共同努力解决他们对破碎的供应链的依赖，并禁止进口用强迫劳动制造的商品。美国称中国在新疆地区使用强制劳动，北京方面对此予以否认。

三位领导人还建议，现在是扭转几十年来全球贸易的趋势、从中国夺回制造业的时候了。

“北美有这么多钱，而太平洋港口却被来自亚洲的货物所淹没，这是一个悖论，”奥夫拉多尔说。“为什么我们不能在北美生产我们所消费的东西？”

奥夫拉多尔表示，三个国家之间的经济整合是抵御中国竞争、以及解决“无法接受的失衡问题”的最佳途径，这个失衡问题“会一直诱使人想要藉由使用武力来解决此一失衡”。美墨加三国的生产总值(GDP)占全球比重达28%。

加拿大正在推广其丰富的关键矿产，包括电动汽车电池中使用的稀土，以此来摆脱西方对中国的依赖。

特鲁多周三在华盛顿说：“这些关键矿产有许多已经被...世界上的某些地区所垄断，这些地区现在有点不太可靠。”

周四，特鲁多和拜登在会晤后发表的一份声明中“强调了对供应链安全的承诺”。

奥夫拉多尔表示同意，他说墨西哥消费者也因为半导体短缺而在等待汽车或家用电器。

曾与特朗普政府进行贸易谈判的前墨西哥经济部长瓜哈尔多(Ildefonso Guajardo)说，美墨加元首的评论标志着将回归北美优先，令人欣慰。

他说：“新冠疫情对国际贸易造成的供应链和物流中断的新现实，显然意味着我们必须进一步将北美放在优先位置。”