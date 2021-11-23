南中国海冲突再起 台湾低调不语？

来源：联合新闻网

作者：宋燕辉

本月中旬，两艘菲律宾补给船在南中国海南沙群岛之仁爱礁附近海域遭三艘中国大陆海警船拦截。大陆海警船向菲船发射水炮，阻止了菲船执行运送补给品与食物给驻守在仁爱礁废弃军舰上菲国军人的任务。

就此事件，中国大陆、菲律宾，以及美国纷纷发表强硬官方声明。鉴于台湾主张南中国海诸岛领土主权和水域内海洋权益，对此争议、以及陆、菲、美三方的声明不该没有回应。

菲律宾外长洛辛向中国大陆驻菲大使与外交部表达菲国的“愤怒、谴责和抗议”。他指控大陆海警船无权在仁爱礁海域执法，因为此礁属菲律宾卡拉扬岛群之一，且位于菲国专属经济海域内，依据《联合国海洋法公约》，菲国享有主权权利与管辖权。

洛辛警告大陆“最好小心一点”，并离开该海域，并指出菲方补给船具公务性质，如果受到武装攻击的话，依据1951年《美菲共同防御条约》第四条规定，美菲将采取军事因应行动。此外，洛辛也表示菲国将持续派船到仁爱礁执行补给任务。

美国国务院发言人的声明力挺菲国立场，指责中国大陆的执法行为升高了南中国海紧张冲突，威胁到区域和平与稳定，侵犯到依国际法在南中国海可确保行使航行自由的权利，以及破坏以规则为基础的国际秩序。。

忆及2013年5月，台外交部曾针对菲国派遣军舰前往仁爱礁发表立场声明，指出仁爱礁位处南沙群岛，因此，任何国家无论以任何理由或方式予以主张或占据，俱属非法，台政府一概不予承认。

2016年7月，针对南中国海仲裁案裁决之公布，普上任的蔡英文政府发表声明，强调“南中国海诸岛属于中华民国领土，我政府绝对会采取坚定行动捍卫国家领土以及相关海域权利。”虽然仲裁庭认定仁爱礁是低潮高地，位于菲国专属经济海域与大陆礁层，但菲律宾主张的水域与台有重叠，而卡拉扬岛群也包括南沙群岛之部分领土主权。菲国外交部的声明已明显侵犯台湾在南中国海权益，蔡政府为何不表态?

大陆外交部发言人表示，此事件发生原因主要是菲国补给船未经中方同意，擅自闯入仁爱礁附近海域。大陆海警船是依法执行公务，维护中国大陆在南中国海的领土主权和海上秩序。就此声明，台湾也没有回应。

今年10月，蔡英文发表双十演说，提出“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的坚持。鉴于台湾与大陆均主张拥有南中国海诸岛之领土主权与海洋权益，如果中华民国与中华人民共和国是不隶属，那么台湾对仁爱礁海警执法冲突事件不表态就衍生互不隶属此一坚持的矛盾。

此外，大陆外交部表示，其海警船是依法执行公务。此法指的应该是包括大陆的《领海与毗连区法》、《专属经济区与大陆架法》、《海警法》、以及《海上交通安全法》等。如果“中华民国与中华人民共和国互不隶属”，而南中国海诸岛又是属于中华民国的领土，且台湾对南中国海诸岛之周遭水域享有主权、主权权利及管辖权，那么蔡政府对大陆外交部的声明没有反应就衍生国际法之默认与禁反言问题。

如果大陆海警船依法可以阻拦菲国船只运送补给品到南沙仁爱礁，是否在未来也可能采取行动阻止或切断台湾船只运送补给品到东沙岛或南沙太平岛？ 对大陆所称“中华人民共和国管辖水域”，以及在南中国海所主张之执法管辖权范围，台湾是反对？或默认接受？

蔡政府在南中国海问题上一贯采取低调作法，对仁爱礁海警执法冲突此事件不表态，不但没有履行“采取坚定行动”捍卫南中国海领土以及相关海域权利所作的政治承诺，似乎也打脸“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的坚持。

作者是台国际法学会理事