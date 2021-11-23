陆港通关在望 港府要做好配套

来源：明报

明报社评

大陆疫情防控专家团今天结束4天访港行程，政商界期望通关早日水到渠成。近月本港经济虽见起色，失业率降至疫下低位，然而一日无法恢复较大规模免检疫通关，失业率不易回到接近疫前的水平。从公共卫生到经济需要，香港先与大陆通关，都是合理选择，随着防疫措施因应漏洞收紧，港府下一步工作，就是理顺通关安排，做好各项配套准备，避免具体执行“甩辘”混乱，好事变坏事。通关料将分为两个阶段，首阶段设有配额，商务及有恩恤需要人士优先，当局在申请及分配机制方面须有周详考虑，确保名额分配公平公道，不会偏重富商巨贾“大老板”。

大陆专家来港考察

“小通关”放眼今年底

9月底香港与大陆专家举行首次对接会议，磋商通关事宜。事隔差不多两个月，通关工作取得一定进展，大陆专家团上周末抵港，考察本港防疫工作，今天是行程最后一天。本月初，国务院港澳办形容，恢复通关工作有序推进，两地正相向而行，反映香港与大陆已就通关问题，取得一定共识，如果两地防疫机制仍存在巨大鸿沟、远未具备通关条件，大陆专家团无必要来港考察。从这一角度看，大陆专家团这次访港，本身便是相当正面的信号。

当然，通关主导权不在特区政府，而是大陆方面就防疫的考量，不会额外增加大陆疫情风险，是恢复两地通关免隔离的前提。明年2月初是农历新年，过节前后都是春运高峰期，加上同月还有北京冬季奥运会，大陆防疫更是不容有失。行政长官林郑月娥早前表示，希望明年2月中大湾区规划纲要公布3周年时，可以有“比较具规模的通关”（下称“大通关”），能否如愿尚有变数，惟观乎最新进展，倘若推进通关成果得到大陆专家确认，年底率先试行有限度通关（下称“小通关”），应有一定机会。

过去半年本港经济反弹，失业率亦由今年初的7.2%高峰逐步回落。当局上周公布，8至10月失业率再跌0.2个百分点，降至4.3%，惟跟疫前的3.4%，仍有一定差距，遑论与反修例风暴前的2.8%水平相比。最新就业数据显示，楼房装修、文娱艺术、餐饮服务等行业的失业率，皆有明显跌幅，社交限制对部分行业的经营压力，随着疫情缓和逐步减少，不过值得留意的是，近3个月整体失业率回落步伐，明显较之前慢，就业改善似已面临瓶颈，若想将失业率压低到疫前水平，必须推进通关。

零售、餐饮与旅游疫前为本港创造大量职位。零售业界表示，现时总体零售额大约回复到反修例风暴前七成水平，若无法摆脱“塘水滚塘鱼”状态，很难进一步复常；旅游业等自疫情以来一直冰封，唯有大规模恢复免检疫通关，始有机会走出困境。大陆是香港最大贸易伙伴，以本港目前的新冠疫苗接种情况，亦无条件谈“与病毒共存”，先与大陆通关是最符合现实和经济需要的选择，对进一步改善就业民生非常重要。

名额分配要公平

执行乱象须防范

为了拉近两地疫情防控的标准与水平，近期港府在外防输入内防反弹方面，采取了一系列措施，包括取消大部分豁免检疫安排，以及强制出入政府设施要用“安心出行”，有特殊需要人士可获通融。餐饮业界预期，稍后顾客出入食肆亦要一律扫码，不能再“填纸仔”。相关措施不乏争议，有外商不满取消豁免，汇控总裁祈耀年则表示，暂无计划赴港以免危害香港大陆通关；有街市商贩不满强制扫码影响生意，部分长者与露宿者对扫码感为难，亦有市民觉得可以接受。放眼世界，疫下复常无法不付出代价，无论疫苗通行证或强制打针等，都需要小部分人妥协迁就，当局需要体恤有困难的人，让他们也能获得一些实惠或援助，并非单纯牺牲小我，可是疫下复常始终要以大我先行。

香港与大陆有序通关在望，港府一方面应继续推进防疫措施，做足所需的外防输入内防反弹工作，为通关扫除余下障碍，另一方面则要做好配套准备，理顺通关安排。澳门大陆通关，若出现一宗源头不明社区感染个案便要暂停，预料香港的通关安排亦相似，倘若两地同意使用“港版通关码”，港府应早日推出，让有意申请者熟习应用。“小通关”试行初期，为求稳阵必定从严从紧，每日名额千人，只限商务或有恩恤需要人士持通关码到深圳等邻近城市，可能已是极限，预料申请者将非常踊跃，名额分配机制既要公平公道，亦要提防具体执行“甩辘”。

当局应避免令外界觉得“小通关”只为方便富商巨贾，其他有公干需要或急于探亲奔丧者难以问津，名额分配采取网上预约先到先得，理论上较为公平，然而当局必须确保系统简单易用，否则很易出现混乱。申请者料需提交在大陆的公司资料或亲友地址，资料核实将是一个问题，当局需要安排人力物力跟进，提防有人蒙混过关，衍生各种乱象。旅游业难受惠于“小通关”，即使落实“大通关”，也要一段时间才能局部恢复生意，政府“还息不还本”支援计划不久将到期，当局应视乎情况，延长相关支援。