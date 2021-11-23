杯葛冬奥事小　中美沟通事大

来源：香港01

01观点

中美两国上周二（16日）完成了筹备多时的中美元首对话，然而不足一星期后，《华盛顿邮报》就透露白宫正在考虑抵制北京冬奥会，藉此表达对中国人权状况的不满。有关消息上周四（18日）更得到美国总统拜登在白宫接见墨西哥总统奥夫拉多尔（Andres Manuel Lopez Obrador）和加拿大总理杜鲁多（Justin Trudeau）时证实。据报白宫将在日内公布更多详情，杯葛措施将属于外交表态，不会影响美国运动员参赛。

有关措施可谓美国一贯的外交表态，却无疑会加剧中美两国之间的矛盾和隙缝。美国要是在这间外交姿态上占尽了便宜，另一方面又怎样寻求在华扩大实际经济利益？特别是当美国仍然寻求和中方在多个领域上合作，包括地缘政治和军备问题上得到中国积极的配合，此时这些了无意义的政治举措只会把问题加深，无助创造合作条件和突破现时中美两国紧张的关系。

摆摆姿态的“道德责任”

过去几个月来，美国朝野一直有声音要求拜登对中国的人权状况采取更强硬的措施。民主党籍众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）强调，拜登应该履行美国作为民主国家的“道德责任”；共和党参议员科顿（Tom Cotton）表示即使拜登杯葛北京冬奥，亦只会是“太少和太迟”（too little too late），而应该考虑更严厉的措施，而且不应排除全面的抵制。

基本上，美国朝野均主张应对中国实行强硬措施，以示美国在人权问题上的道德责任，并且认为如果美国在这问题没有明确的立场，亦必将令美国在所有有关人权状况的事务上失去了发声的权利。

然而，当佩洛西指出美国作为民主国家应该坚负起道德责任，但提出的杯葛却只是美国总统不应该出席北京冬奥的开幕礼，这就足以说明所谓的“道德责任”亦不过是摆摆姿态，可以给予北京几多压力相信亦是人所共知。

虚荣感遮蔽了重要的中美议程

再者，正如在中美元首对话中，拜登在多个范畴上均寻求与中国的对话和合作。美国工商界人士寻求来华更便利的渠道，还有气候变化，甚至是在地缘政治上遏止不稳定的局面扩张等，这些都是中美两国重要的议程。而中美两国峰会后，习近平与拜登同意在军备控制的问题进入更深入的对话，并且期待中国加入与俄罗斯在军备控制条约，就足以说明中美两国之间实际上有重要的议题留待两国合作并寻求共识。

在会谈结束后不久，美国再次采取这种无谓的姿态外交，只会阻碍更多的重要议题。若然中美关系被这些无聊的“外交杯葛”破坏了得来不易的沟通合作气氛，美国又怎样称得上是负责任的大国？