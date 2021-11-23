来源：中时电子报

作者：黎家维

台中央疫情指挥官陈时中面对施打高端疫苗的民众无法出境的质疑，再度爆出“要不然要怎样？”的金句，引起各界譁然后，他才勉强说“讲得不好”，但依旧不见丝毫歉意。陈时中类似言论已不是第一次，到底是谁把这个官员养成如此倨傲？其实不就是民进党政府上下与同党立委放任惯养出来的！

陈时中多次言论之所以让人有“傲慢”之感，主要在于面对问题死不认错，反映出高高在上，不容他人挑战的心态。尤其这些质疑陈时中的问题不是事后诸葛，而是各界早已发出警讯与善意提醒，但中央疫情指挥中心动辄嗤之以鼻或置之不理，最终让自己下不了台。

例如在全台疫情爆发后，许多民间团体与地方政府提出协助采购疫苗，甚至赠与政府的提议，当时陈时中即酸溜溜说“现在事实上是买不到的，我几乎敢这样子讲”，更说担心厂商在国际被骗。然而不到1个月，民间企业和组织不仅没被骗，顺利买到疫苗，到了11月，BNT疫苗到货更近1000万剂，已赶上政府自称早就超前部署的自购疫苗数量。陈时中就算再傲慢，也遮掩不住政府疫苗采购政策的失当。

打脸自己的当然不只如此，包括疫情热区的机动快筛、入境强制普筛、开放居家快筛试剂等，哪个不是指挥中心抗拒不从，最后被迫低头接受的例子？至今政府对于酿成800多人染疫死亡没有任何歉意，陈时中始终坚称没有证据显示3+11政策和万华疫情爆发有关，完全看不到任何虚心反省的态度。

打高端疫苗的人成国际孤儿，又何尝不是陈时中另一个抵死不承认错误的恶例。先硬拗世界不只有美国，最后下不了台，被迫开放民众补打，但又拉不下脸道歉，于是翻脸爆气“要不然要怎样？”演起类似黑帮耍无赖的戏码。

陈时中愈发走钟的傲慢态度，恐怕已不是他个人的问题，而是整个民进党政府与立委所一起“惯”出来的。民进党立委高嘉瑜要求政府应该就接种高端疫苗却无法出境所造成之不便，向民众道歉，结果却马上在党内被霸凌围殴。立委要求政务官为政策负责道歉，本理所当然，但民进党事事都推向政党对决，枪口对内只能成为禁忌。

媒体报道英系重量级立委管碧玲在党内群组率先发难，认为陈时中一旦道歉，就代表疫苗政策的失败。正是这种抵死不认错的态度压缩了民进党内自省的空间，在国会不断护航，一再给予陈时中傲慢轻佻、无赖回应的最大“奥援”。到今天，陈时中还认定美国不认证高端疫苗问题不在台湾，而是他们的政策造成台湾民众不便，完全没有想要检讨台湾是否过度放宽对高端的紧急使用授权，导致相信政府、献出手臂的无辜民众必须承担无法出境与“四剂战士”副作用的后果。

死不认错的政策岂止疫苗采购与防疫作为，之前一连串的公安事故、交通悲剧，“全是别人错”的态度不也一再重演吗？而现在如火如荼的4大公投，不也是政府死不认错，执政党立委是非不分为党意护航，才逼使民众只能用公投做出最后的反击？

官员可以傲慢回呛“要不然要怎样？”民众只能无奈感叹“要不然能怎样？”但如果不想事事自求多福，民众不该继续沉默，不只对陈时中，而是整个蔡政府。

作者为国家政策研究基金会副研究员

