鲍威尔和布雷纳德被提名为美联储的一、二把手 下一步呢？

来源：路透社

美国总统拜登周一提名美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔连任，并提拔美联储理事布雷纳德担任副主席。

这一宣布启动了美国参议院的批准程序，该程序可能最早在下个月结束，或延伸到2022年初。鲍威尔目前的主席任期将于2月初到期，而目前担任副主席的克拉里达(Richard Clarida)的美联储理事会席位将于1月底到期。

与此同时，美联储继续履行自己的职责，三周后将举行今年的最后一次政策会议。以下是领导层变动进程和美联储议程。

第一站：参议院金融委员会

鲍威尔和布雷纳德分别于2012年和2014年担任美联储理事，他们的提名必须正式提交给参议院，参议院将交给由民主党人Sherrod Brown担任主席的参议院金融委员会进行审议。

民主党和共和党各占一半的这个委员会将安排提名确认听证会，然后投票决定如何向全体参议院报告被提名人的情况：做出有利评价、不利评价或不提供意见。

包括鲍威尔和布雷纳德在内的美联储官员从下周末开始进入12月14-15日的政策会议前“静默期”，这使得他们的提名确认听证会或委员会投票不太可能在那之前举行。

参议院全院会议

无论委员会的建议如何，由100名议员组成的参议院全院会议将拥有最终决定权，目前参议院中民主和共和两党势均力敌，如果赞成与反对阵营打成平手，则副总统哈里斯(贺锦丽/Kamala Harris)握有能够打破僵局的一票。

两名候选人在担任现职之前都曾经历过这个过程。虽然两人在之前的提名中都没有得到一致的支持，但提名最终都获得了批准。

鲍威尔是共和党人，自2018年担任美联储主席以来，他一直广泛关注自己与国会的关系，预料将得到两党大多数议员的支持。民主党籍的布雷纳德获得跨党派支持的程度料相对较低，但至少有一位共和党议员--缅因州的Susan Collins向路透表示，她会支持两人。

券商BTIG在周一的一份报告中表示，预计这一进程将在12月迅速推进，在美联储下次会议后马上开始。

BTIG分析师Isaac Boltansky说：“我们的基本假设情境是，他们将在今年得到参议院全院会议的批准。”

另有三名理事人选待定

在美联储的七人理事会中，拜登还有三个空缺需要填补，其中包括美联储金融监管副主席一职，因现任理事夸尔斯(Randal Quarles)将在年底离开美联储。

这些职缺为拜登提供了一个在美联储留下持久印记的机会，大多数分析人士预计他将利用进步派人士和不同背景的人，特别是银行监督角色。

马萨诸塞州参议员沃伦(Elizabeth Warren)等进步派人士对拜登选择鲍威尔感到不满，他们加大呼吁在监管职位上为华尔街安排一位更严厉的“警察”。

拜登在提名鲍威尔和布雷纳德的声明中称，将在12月初宣布这些职位的人选。每一位都将经历上面详述的相同过程。

“难跳的舞”

在鲍威尔和布雷纳德的提名在国会审议之际，美联储的工作仍在继续。距今年最后一次政策会议只有三周时间了，外界益发预计美联储将采取更果断行动来应对通胀，目前的通胀年率约为美联储2%目标的两倍。

本月稍早，官员们朝着让政策走上更正常轨道迈出了第一步。此前大约一年半时间里，他们采取了应急措施来缓解疫情对经济的冲击。

一些美联储官员认为，需要加快这一扫尾进程以使通胀受控--首先是加快结束购债，然后提早加息。

目前尚不清楚鲍威尔和布雷纳德在这方面的倾向有多强烈，但两人周一都保证，决心不允许通胀扰乱正在进行的经济复苏及伤害美国家庭。

穆迪分析首席经济学家赞迪(Mark Zandi)认为，美联储未来几个月将面临挑战，疫情方面的不确定性及其对经济复苏构成的风险，与通胀不相上下。

“他们必须足够快地升息，足够快地松开油门，这样经济才不会出现资产市场失控，通胀才不会难以回到让他们舒适的水平，”赞迪说。“这是一场非常难跳的舞蹈，但他们必须要跳。”