以经济为名 台美伙伴对话飘浓浓政治味

来源：联合新闻网

作者：张加

台美“经济繁荣伙伴对话”昨天线上登场，虽不谈莱猪，但脱离不了莱猪因素。

美国前总统特朗普任期尾声首次召开的“经济繁荣伙伴对话”（EPPD），可说是蔡英文当年宣布开放含莱剂美猪及30个月龄以上美牛的“成果”；美方原希望重启台美“贸易暨投资架构协定”（TIFA）会谈表善意，但美国贸易代表署（USTR）未同意，国务院决定另启台美经济对话。

美国总统拜登上任后，台美恢复已停摆5年的TIFA会谈。台湾过去普遍不愿承认开放美猪牛为台美经贸谈判的前提，更别说以美猪牛换得台美经济对话与TIFA复谈，但反莱猪公投在即，反而变得坦诚。

经济部长王美花昨在记者会说，EPPD坦白讲是去年蔡英文在开放莱猪后，台湾与美国之间的关系加强，“你看，开放了以后我们去年11月就召开第一届EPPD，也因为这样，今年有第二届EPPD会议。”

外交部长吴钊燮近日在立院被问及，莱猪开放一年，台湾有何贸易利益？吴表示，台美TIFA已恢复。立委询问，是否代表反莱猪公投若过关，台美TIFA将中断？吴说，“这是一个可能性”。

虽说蔡政府任内台美关系极佳，但之前忧心美国新政府不延续EPPD，现在则得担心反莱猪公投结果影响各项台美经贸对话。

拜登政府官员首次与台召开EPPD，四大议题中，供应链、5G及电信安全、科学与技术去年皆有讨论；但今年谈的是“供应链韧性”，解决关键供应链瓶颈，并确保长期的关键供应链韧性，不仅促进经济复苏、繁荣，还有安全，双方也希望就提高半导体供应链的安全性及韧性进一步合作。

今年另有新议题“经济胁迫”，王美花说会中提到立陶宛的情形，美方也表达支持立陶宛的决定。而立陶宛正因与台湾增进关系，遭北京经济制裁、外交降级。

虽然台美也谈离岸风电、电动车等多项议题，但无论是美方极为关切的半导体供应链，遭北京打压的立陶宛，或王美花有意无意提到的开放莱猪，都让这场以经济为名的对话，散发浓浓政治味。