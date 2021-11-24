全斗焕被批欠历史交代 “光州屠夫”留骂名

来源：明报

韩国前总统全斗焕昨（23日）在首尔寓所去世，终年90岁。他1979年发动军事政变上台，翌年血腥镇压因政变而掀起的光州民主运动，被冠“光州屠夫”恶名，任内实施铁腕统治，晚年官司缠身。他生前从未忏悔认错，死后留下骂名和争议。韩联社报道，韩国政府昨决定不为全斗焕举行国葬，是政府引进国葬制度以来首次不按国葬规格为前总统治丧。总统府青瓦台表示，没有送花圈和吊唁的计划。由于全斗焕因内乱罪被判刑，丧失在国家公墓安葬的资格。

洗手间晕倒失救 终年90

全斗焕前新闻秘书闵正基表示，全斗焕昨上午8时45分在延禧洞私宅洗手间晕倒，失救死亡，终年90岁，遗体移送延世大学附属医院。闵正基说全斗焕患有多发性骨髓瘤（血癌的一种），早前因病情恶化暴瘦。全斗焕今年8月确诊患血癌后，拒绝入院治疗。闵正基表示，全斗焕灵堂设在医疗院，其遗愿是死后葬在俯瞰朝鲜的边境前沿高地。

青瓦台发言人朴炅美昨在记者会表示，全斗焕最终没有揭开历史真相，对其没有真诚道歉表示遗憾。韩联社报道，政府不为全斗焕举行国葬，与上月26日去世的88岁前总统卢泰愚获“国葬”待遇形成对比。卢泰愚是全斗焕的接班人，二人均是血腥镇压光州民主运动的黑手。报道指，两人对待自身过错的态度截然不同，考虑到全斗焕未作反省或道歉，政府决定不为其举行国葬。有幸存者组织和政客昨斥全斗焕至死没为政变和光州“屠杀”道歉，罪无可恕。

全斗焕1931年3月出生于庆尚南道陕川郡，1955年毕业于陆军士官学校后入伍，1961年“五一六军事政变”促成朴正熙上台，积极支持朴正熙的全斗焕之后扶摇直上，1979年10月朴正熙遇刺身亡，担任国军保安司令的全斗焕，兼任联合调查本部部长。手握大权的他巴结军方盟友，掌控情报机关，和军校同学卢泰愚等组成的军方新势力12月12日发动“双十二军事政变”夺权。1980年5月17日，全斗焕宣布全国戒严，禁止所有政治活动，拘捕金大中、金泳三等反对党政治人物。当时，光州仍有大规模民主示威，全斗焕派军队以暴力镇压。韩国官方表示，光州事件造成207人死亡，750多人轻重伤。西方传媒根据幸存者证辞、前军官和调查人员说法，认为有数以千计学生遇难。

八年统治 遏异见经济起飞

1980年8月全斗焕以唯一候选人身份通过国民议会间接选举成为总统，展开8年统治。全斗焕任内对异见人士广泛使用酷刑，桎梏言论自由，但同时是韩国经济起飞期，电子、半导体、汽车等产业突飞猛进。全斗焕曾自评，任内稳控物价民生和成功申办1988年奥运会。另外，两韩于1984年首次举行南北离散家庭团聚会。

1987年韩国掀起由学生领导、要求总统直选的“六月民主运动”，全斗焕的钦点接班人卢泰愚该年6月29日宣布“民主化宣言”，释放所有政治异见人士，并举行公民投票修改宪法，恢复总统和国会直选。全斗焕接受卢的提议，1988年宣布不再竞选总统。

光州异见者成总统提议特赦

卸任后全斗焕官司缠身，1995年被控军事叛变、叛国、贿赂等罪，翌年被裁定罪成。法官指全斗焕透过“对人民造成重大伤害的非法手段”上台，判他死刑并罚款2205亿韩元。1996年12月首尔高等法院以“令国家经济起飞，以及1988年和平将政权移交卢泰愚一事具有贡献”为由，改判全斗焕无期徒刑，1997年时任总统金泳三呼吁推动“国家团结”，在候任总统金大中建议下特赦全斗焕，最终他只坐了不足两年牢。全斗焕当年在光州镇压后一度想处决金大中，未料后者最终是他的“救星”。

被轰欠历史交代 “死亡本身也有罪”

光州事件由谁最先下令开枪尚未得到证实，当时最高负责人全斗焕却已去世，可能令真相再也无法查明。有政客指全斗焕在历史及司法的审判结束前就离世，“在这层意义上，（他的）死亡本身也有罪”。

1980年5月光州民主运动遭到血腥镇压。全斗焕卸任后，1989年以“证人”身份出席国会真相调查特别委员会会议，只朗读发言稿，未答问便离场。他1996年接受军事叛乱等罪审讯期间，以一副冷漠态度自辩，称政变是“拯救国家避免陷入危机的必要之举”，又将光州事件定性为“左翼势力妄动”，将镇压合理化，说“如果同样情况再度发生，我定会再做一样的事”。他2003年态度不变，接受传媒访问时指光州事件是“市民的暴动”。

坚称市民暴动 否认直升机扫射

全斗焕在2017年出版的回忆录带来争议与官司。他主张已故神父曹皮乌斯（Cho Pius ，译音）声称目睹军用直升机上有人向光州民众开枪的证词子虚乌有，并批评曹皮乌斯是“亵渎神职的无耻骗子”、“戴着面具的撒旦”。光州地方法院其后禁止回忆录出版。全斗焕2018年因涉嫌诽谤抗争运动遇难者而遭起诉。光州法院去年一审认定军用直升机对民众开枪的证辞属实，判处全斗焕有期徒刑8个月，缓刑两年。

一个幸存者组织协会周二召开记者会，指全斗焕至死没为政变和光州“屠杀”道歉，表明会继续寻求真相和“历史公义”。韩国执政党共同民主党总统候选人李在明说，全斗焕为了自己的欲望篡夺国家大权，犯了不可饶恕的罪过，却到最后一刻都没有对国民表示反省或道歉。代表在野党正义党出战总统大选的候选人沈相奵也说，全斗焕直到最后都没有揭露真相，也没有道歉，“将历史的伤痛全留给光州市民及全国人民”。正义党代表余永国的措辞更强烈，表示全斗焕在历史及司法的审判结束前就离世，“在这层意义上，死亡本身也有罪”。