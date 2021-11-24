开采美国石油储备是否会平抑价格？

来源：彭博社

经过多周以来的释放信号和猜测，美国等一些主要石油消费国宣布了释放战略储备原油以应对油价飙升的联合行动计划。现在的问题是这能否奏效。

在罕见的协调其它石油消费国的行动中，美国政府周二表示拟释放最多5,000万桶战略储备原油。中国、印度、日本、韩国和英国也将加入。

美国决定动用紧急储备，正值国内民众面临数十年来最高的通胀率，使总统拜登抑制油价飙升的压力日益上升之际。但此举也伴随风险，包括OPEC+可能加以反制，从而可能抵消释放储备的影响。此外还有许多不确定因素，包括是否能达到美国市场想要的石油品级，因此很难说家庭是否真能在假日出行旺季来临之际得到帮助。

以下是目前为止我们所知道的：

投放的原油可以多快进入市场？

美国能源部正以交换的形式提供3,200万桶原油，并进一步销售预先获国会批准的1,800万桶原油。交换原油的投标截止日期为12月6日，大多数供应预计在明年1月至4月间到位，但也有部分供应可能最早12月底到位。出售部分不会在12月17日前宣布招标细节。从招标到实际交付可能还需要数周时间，意味着压力立即缓解的希望不大。

谁会得到这些原油？

预计美国政府将向包括大型石油公司和国际贸易公司在内的合格投标人招标。在先前投放战略储备原油的时候，获得供应的炼油企业包括Marathon Petroleum Corp.和埃克森美孚等大公司，以及托克集团和中国国际石油化工联合有限责任公司等贸易公司。部分原油销售到了海外；目前为止还没有关于必须向美国国内投放的规定。到12月14日，我们将获悉这次有哪些企业中标。

这些石油现在何处？

美国能源部有四处地下存储点，德克萨斯州和路易斯安那州各有两处。目前总储量约为6.06亿桶，是2003年以来最低水平，因为能源部一直在根据一项政府授权计划出售这些储备原油。

将投放何种原油？

美国能源部称投放的全部是含硫原油。这个信息很重要，因为含硫原油需要更多加工，而这通常需要用到价格昂贵的天然气，故而早就不受全球炼油企业青睐。如果投放的原油种类不符合炼油企业需求，最终这些原油可能要么继续储存在油轮上，要么出口，意味着或许无法立即广泛降低美国国内油价。美国10月份出口的战略储备原油规模已经创下最高纪录。

投放储备油会压低油价吗？

人们围绕这种可能性谈论了太久，以至于许多交易员称油价已经反映了计划释放储备的影响。这有助于解释油价在声明发布后上涨的原因。还有一种担心是OPEC+官员不喜欢被人颐指气使，因此可能取消增产计划，抵消释放储备的影响。这场僵局将引发全球能源市场控制权之争。简而言之，消费者可能几个月都看不到汽油价格下跌。