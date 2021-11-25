台商要多修“两岸政治学”

来源：联合新闻网

作者：陈明璋

两岸关系紧绷，突传远东集团被中国大陆五部省联合检查，课予重罚及限期整改；消息传来，台商无不深叹其杀鸡儆猴作为，不免产生“寒蝉效应”，对日后大陆投资将有更深远的影响。台商对此应如何回应，笔者略加分析，并提出对策供作参考。

大陆对台企采取高规格严处，涉及环保、土地利用、员工健康、安全消防、税务及产品质量等环节，已不是单纯“违规违法”，而是如台办发言人朱凤莲强调的：绝不允许支持台独者在大陆赚钱，却又干“吃饭砸锅”之事。大陆政府表态所为已是“杀鸡儆猴”，正像中国实施“共同富裕”措施时，对阿里巴巴和腾讯的下手一般，绝不手软，达到一呼百应的效果，其对台商的震撼作用，不言而喻。

中国大陆的政治体制显示，大陆政府才是“主神”，其他企业最多只能当“门神”。像阿里巴巴的马云多年来叱吒风云，不可一世，但当大陆政策调整，也只能认了，予以配合。台商在大陆做内销，方方面面都要看“地头龙”当地政府官员的脸色，对企业罚款关门的单位就有百多个部门，台商在大陆要修“人际关系学”，走后门求佛拜庙司空见惯。至于做外销的，近两三年受到中美贸易战的影响，关税负担加重；最近中国大陆的“拉闸限电”措施，更让台商苦不堪言，政府部门和官员，岂可得罪？看到远东集团一罚款和追税就高达四点七四亿元人民币，可见政府的威力，台商在他人屋檐下，怎能不低头？

大陆对台商的“政治教育”行之有年，台商并不生疏。陈水扁时代大陆就对绿营金主奇美实业的许文龙开过刀，最后逼得许董发表“接受九二共识，两岸同属一个中国”声明，该案才落幕。此次远东事件已达杀鸡儆猴效果，未来发展将视其效应而定。

解铃还需系铃人，此案处理端看两岸政府及台商。首先，两岸政府宜采适当作为，降低对台商的压力与负担。台湾最近对清华海峡研究院在台清华大学设办公室宣布违法的风波，与大陆对台商反台独的作为，双方针对性极强，这对促进两岸和平往来的台商极不公平。台商今年将创两岸贸易顺差一千六百亿美元，却遭受两岸政治打压，真是情何以堪！

其次，台商要多修习“两岸政治学”。江泽民时代大陆就强调要“讲政治”，台商常说“政经分离”，事实上这是行不通的，台湾政府现今高举“抗中保台”大旗，台商岂会不知？台商也深知在大陆经营事业，要秉持“台上不谈政经事，台下只论生意经”，但在中美争霸战，两岸对立紧绷，台商不可能靠边站，而宜双方都押；其为难之处境，令人同情，但多修习政治，是明哲保身必要之道。

再者，台企联和各地台协宜透过各种管道，向两岸政府表达其在两岸经贸的地位和角色，台商逐市场水草而居，今后将在两岸继续投资，期盼两岸政府提供更好的投资环境。

最后，台商在政治献金方面宜更加审慎。企业固然要正派经营，适时回馈当地社会，善尽社会责任，乃是台商根本生存之道。

作者是台北经营管理研究院院长