疫苗犹豫令欧洲冠病死亡数急升

来源：明报

随着欧洲进入新一波新型冠状病毒疫情，部分东欧国家死亡数字急升，罗马尼亚、保加利亚和拉脱维亚的死亡率都在本月达到疫情爆发以来的高峰。中欧和东欧疫苗接种率低于欧洲的平均水平，有专家指出，不信任政府和不实资讯等因素均加剧“疫苗犹豫”。罗马尼亚平均每天有数百人死亡，首都布加勒斯特主要医院的病床及殓房爆满，有医生慨叹等同“每天有一个小村落消失”。

罗马尼亚有医院殓房爆满

中欧和东欧多国的疫苗接种率落后。专研俄罗斯及东欧疫情的美国密歇根大学教授伊利沙伯·金（Elizabeth King）指出，不信任政府和不实资讯都是加剧疫苗犹豫的因素，“不实资讯传播得跟病毒一样快”。她又指早于新冠疫情前，中欧和东欧的疫苗不实资讯已引起关注，如乌克兰等地近年就因接种率下降而爆发麻疹疫情。

罗马尼亚面对迄今最严重的一波疫情，当地医疗系统不胜负荷，本月甚至需移送患者到丹麦和德国等邻国，亦有欧洲国家派医生到当地支援。布加勒斯特大学急症医院是该市收治新冠患者的最大医院，殓房原本只容纳15具遗体，但美国有线新闻网络（CNN）记者采访当日就有多达41具遗体，部分需放在走廊。医院主管克尔斯托尤（Catalin Cirstoiu）慨叹，现在犹如“每天有一个小村落消失于罗马尼亚”，又指最大原因在于“民众无法理解他们需要接种疫苗”。

该国接种率不足40%，远低于欧盟平均约70%。专家将低接种率归咎多个因素，包括对当局的怀疑、宗教信仰、社交网站广传不实资讯等。在宗教及地方领袖影响深远的乡村地区，疫苗犹豫就更严重。

普京试用国产鼻吸式疫苗

另外，据《今日俄罗斯》（Russia Today）昨报道，俄罗斯总统普京当天与官员开会时表示，他是俄罗斯最新鼻吸式疫苗的首批试用者之一。他说接种疫苗加强剂时，也使用了鼻吸式疫苗，过程中没特别感觉。