美释战略油遏通胀 不及取消关税高效

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国罕有地与中国联手，联同多个石油消费国释放战略石油储备来遏通胀，但油价却不跌反升，因释出的战略石油量逊预期，仅杯水车薪。美国总统拜登与其以象征式行动抑通胀，倒不如痛定思痛，切实纠正前总统特朗普的不理性政策，如取消对华货品所加征的关税，以及撤销对伊朗和委内瑞拉的制裁，才有望纾缓通胀。

释油量杯水车薪 或招OPEC+反击

拜登前天宣布，将从战略石油储备释出五千万桶原油，中国、日本、韩国、印度和英国亦将会释出约二千万桶原油，来平抑能源价格。消息公布后，油价不跌反升，纽约期油收市升逾百分之二，伦敦布兰特期油则升逾百分之三。

多国罕有地携手释放战略石油，油价不跌反升，皆因拜登之前已不断放风，油价闻风连跌多天，当消息落实，释出战略油数量却不如预期那么多，近七千万桶油只够美国用三天，亦仅供全球用半天而已。加上美国是以掉期形式暂借石油储备给美国油企使用，对方日后须回购归还，并要偿付利息，对石油市场影响有限。

美国此举也使其与沙特阿拉伯和俄罗斯等产油国组成的OPEC+博弈复杂化。美国页岩油自二〇一四年实现大规模产能后，颠覆了石油市场平衡机制，令油价大跌，油组曾要求美国减产，但美国却不屑一顾，反而不断增产；在去年爆疫时，美国炒家更将每桶期油价格推到负四十美元低位，令不少油公司破产。风水轮流转，美国十月份消费者价格指数（CPI）按年升百分六点二，创三十一年新高，其中能源价格是主要推手，汽油价格按年大升五成。拜登为遏止通胀，曾多次要求沙特增产但被拒，于是游说多个石油消费国释放战略石油，将他们拖落水跟OPEC+进行博弈，藉此向后者施压增产。惟此举可能招来OPEC+的反击，叫停其每月增产四十万桶油的步伐，甚或减产，令石油供应变得紧张，进一步推高油价。

为遏油价，美国罕有地求助中国，中国愿伸出援手，因大家都面对通胀问题，惟中国通胀没美国般严重，尚未大幅传到消费市场，若油价回落，有助纾缓厂商的生产成本。惟释放战略储备对石油供应的影响有限，象征意义大于实际作用，拜登要有效遏制通胀，须纠正特朗普的疯狂政策。

拜登须痛定思痛 弃特朗普政策

美国当前的高通胀，与特朗普对华五千亿美元商品加征关税有关，惟此举并未令美国人减少进口中国商品，凸显中国货难以取代，而美国消费者要为此埋单。穆迪公司推算，美国消费者承担了对华商品加征关税的九成二成本，推升商品价格零点五至一个百分点。美国二十四个商会早前给拜登的联署信指，美国进口商去年为此支付了一千一百亿美元关税，而美国每户平均支付了一千三百美元，增加通胀压力，要求拜登降低或取消对华货品所加征关税。财长耶伦提出与华对等降低关税，白宫宜尽快落实，不能拖宕。

拜登同时有需要纠正特朗普的外交政策，尤其是单边撕毁伊朗核协议，对伊朗恢复制裁，又以制裁手段干预委内瑞拉内政，若拜登能放宽两国制裁，则每天会有几百万桶原油进入市场，缓减油价升压。

高通胀已令拜登民望下挫，损害到其所属的民主党在明年中期选举选情，甚至三年后其连任机会，拜登调整对华关税是当前最可行而高效的遏通胀方法。若他为免得失民主共和两党的反华势力，仍延续特朗普的不合理政策，最终恐自食其果，遭选民用选票惩罚。