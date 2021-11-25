联手平抑国际油价　中美合作至为关键

来源：香港01

01观点

美国面对日益上涨的燃油价格，白宫在周二（23日）宣布将从战略石油储备中释放5,000万桶燃油，并且联合包括中国、日本、印度等国家在内的主要能源消耗国释放更多燃油储备，共同应付环球能源供应紧张情况。

这次是各国首次在油价问题上的合作，被认为是拜登政府锐意联同中国等能源消耗国藉释放储备向石油输出国组织及其他产油国（OPEC+）施加压力，并且寻求产油国尽快增加石油产量以应付疫情后环球需求。

油价虽然在消息公布后未有显著变化，但各国的合作却向油组国家发出重要讯息。分析和评论都普遍认为这次的合作代表主要能源消耗国对能源价格已达成共识，长远有助遏止油价飙升，有助和油组在石油产量问题上争取更大的议价空间。

战略石油储备尤关国家安全

这次美国联同中国、日本、印度等国家释放出燃油库存以应付日益高涨的能源价格，尽管有评论认为各国的措施规模未够庞大，但是次的行动却说明各国在关乎国家安全的能源储备问题上可以合作。尤其是，今时今日的能源储备相当于国家在应对外来军事威胁或天然灾害的重要措施。

回看美国战略石油储备早在1973年全球石油危机后提出，应对因为战争或各种原因而导致的能源短缺危机，由总统福特在1975年12月22日签署《能源政策和保护法案》（Energy Policy and Conservation Act）建立。多年以来，燃油库存都是美国稳定国家能源供应和价格的重要保证。在2003年的911恐布袭击后，美国的燃油库存规模更进一步扩大至今日7亿桶的水平，据估计足够应付美国在失去燃油供应链三年的总进口量，被形容为关乎美国国家安全和利益的能源措施。

至于中国以及其他国家，它们的能源储备更是牵涉多个层面的国家安全和稳定。例如中国近年寻求能源自主和安全，自2007年起便提出建立更大型的燃油库存以应对能源短缺的危机，并且交由国家战略石油储备中心协调监督，目标建立18.5万亿加仑的库存，分布在大连、青岛、宁波以及舟山等地区。

有指现时中国的燃油库存仍然未能达到国际能源署提出的90日能源储备，但在近年愈趋紧张的中美关系背景下，中国在白宫公布释放石油储备后表示，将根据自身实际及需要投放国家储备原油，就说明合作空间始终较斗争多。

合则两利 斗则俱伤

而在这次各个主要能源消耗国要应付的除了是急增的需求外，亦包括石油输出国组织在石油增产问题上的态度。自各国经济活动逐渐恢复以来，石油输出国亦拒绝大规模增加产量以应付需要，油组以各种理由坚持只愿意逐步增加产量。而现时的油价已飙升至过去七年以来的最高，更是令产油国失去增加产量的动机。此时中美两国共同行动，有如带领各主要能源消耗国向油组发出重要警号，表明不会容许能源价格持续上升。

本质上，能源短缺问题是需要各国合作应对的全球治理问题。而要解决这些问题，不可能依赖一两个国家的措施和行动，而要集合多国的力量发出重要的讯息。这些行动不但是协助美国解决国内的能源短缺的问题，亦同时是为了中国的电力供应。因此全球面对的问题往往不可能是零和游戏，关键往往都是在于大国如何达至合作共嬴的局面。