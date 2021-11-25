美中共管台独 蔡无缘民主峰会

来源：中时电子报

作者：陈一新

美国国务院24日公布应邀参加“民主峰会”的名单，总共有110个国家和地区，台湾也在榜单之中。根据原先规划，拜登政府也有意邀请一些人权观察团体、民主基金会与慈善机构参加。

美国国务卿布林肯就职后曾承诺邀请台湾参加“民主峰会”，但后来变数横生，加上美中关系出现诸多转折，也让蔡英文心中有如吊桶一样七上八下。这次虽然台湾获邀参加“民主峰会”，但美方仅核准台湾驻美代表萧美琴与政务委员唐凤与会，让满心以为可与各国领导人同框的蔡英文哭笑不得。

拜登早就规划要在今年12月9至10日召开首届“民主峰会”。美国作为世界霸主，除了以民主为号召成立民主联盟之外，也有意让“民主峰会”作为奖惩盟友的一项工具。由于疫情严重，今年改为线上会议。从拜登很早就将峰会定位为“民主峰会”而非“民主国家峰会”，即可看出他的用意是希望“有容乃大”，尽量让民主化或民主化轻微倒退的国家也能与民主国家一起共襄盛举。除了中国、俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、越南、伊朗、叙利亚等与美国有过节或不对盘的国家不在名单之内，民主化严重倒退的泰国、缅甸、柬埔寨、老挝也未受邀。

在今年5月联合国线上外长会议时，俄外长拉夫罗夫突然抱怨美国在年底举行的“民主峰会”只会破坏联合国的团结。由于在他之前发言的布林肯完全未提及“民主峰会”，因此有些政治观察家解读这是克里姆林宫对参加“民主峰会”有兴趣的另类表述。巴基斯坦稍早曾洽询美方有无机会参加，现在总算如愿以偿。美国国务卿布林肯今夏访问新德里时，曾在公开演讲批评印度民主倒退，但印度仍是受邀国家。

美国邀请参加“民主峰会”的国家和地区可分四大类：一、民主的，如英、法、德、加、澳、日、韩等。二、民主化有成的，如捷克、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚、罗马利亚、保加利亚、匈牙利、乌克兰、波兰等国。三、民主化倒退但尚不过度严重的，如印度、巴西、台湾等。四、美国有意拉拢的，如巴基斯坦、马来西亚、印尼、刚果等。

在蔡英文领导之下，近年台湾民主不断退化，已濒临严重倒退边缘，若非“政治正确”，在“反中”立场上几乎完全以美国马首是瞻，未必就能顺利获邀参加“民主峰会”。更重要的是，在16日拜习会举行之前，六位美国参众议员访问台湾，要求蔡政府不得破坏拜习会与美中关系。后来，不仅蔡英文谨言慎行，暂时不提“新两国论”与涉“独”修宪，连政府官员说话也都小心翼翼，不敢轻易触碰红线。

尽管如此，美国核准蔡政府参加“民主峰会”的官员仍只有萧美琴与唐凤二人，究竟是拜登对蔡英文“搅局”拜习会余怒未消，还是“美中共管台独”起了作用，有待进一步观察。显然，“民主峰会”在美国手上还真管用，既能当胡萝卜，也能作为棒子，运用之妙，存乎一心。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授