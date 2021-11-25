投资者预期鲍威尔连任后将更积极遏制通胀

来源：路透社

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔甫获提名连任，投资人已经忙不迭押注鲍威尔将需要加快美联储货币政策正常化的步伐，好更能迎战消费者物价涨势。

好几个月来，鲍威尔坚称当前这波通胀急升应该只是短暂性质，并说美联储对于决定何时升息将会“耐心”处理。美联储每月购债1,200亿美元的计划在11月开始缩减，预定2022年中结束购债。

但美国10月消费者物价涨幅创30多年新高，一些投资人认为，美联储将必须加速缩减，同时要比预期更早升息，才能遏制消费者物价涨势。一些美联储官员近日公开讨论是否需要更快撤回刺激经济措施以抑制通胀，更强化了这些投资人的看法。

反映市场对货币政策预期的指标之一--联邦基金利率期货周一午后反映美联储明年7月底前升息机率为100%，高于上周的92%。

鲍威尔获提名连任的消息，周一也刺激美国短债收益率升至2020年初以来高位。比起另一个热门接任人选--美联储理事布雷纳德，一般认为鲍威尔立场更为鹰派。

普徕仕(T.Rowe Price)投资组合经理Mike Sewell指出，某种程度上投资人正在向美联储发出挑战，而且愈来愈担心美联储在通胀方面行动太慢。

Sewell买入较短期美国公债和美元，押注美联储明年将需要升息三次以抑制通胀。美联储9月发布的点阵图显示，有一半的政策制定者预计明年加息一次。

富瑞金融集团(Jefferies)的分析师写道，周一美国公债收益率上升“是基于这样一种看法，即在鲍威尔获得连任提名后，2022年6月加息的前景显著增加”，不过富瑞认为6月加息的可能性不大。

对较短期美债的押注也吸引了Hennessy Equity and Income Fund的投资组合经理Gary Cloud。

他表示，“我们正处在投资者从未见过的时代，因为美联储是否会及时采取行动”以防止通胀大幅上升，存在很大的不确定性。

对于美联储将采取多大力度的行动，各方看法不一，这助长了美国公债市场的波动。洲际交易所美国银行MOVE指数接近2020年4月以来的最高水平，该指数衡量的是债券市场波动率预期。

通胀预期周一小幅走低，五年期和10年期损益平衡通胀率降至约两周以来最低。

与此同时，一些政策制定者现在也在呼吁美联储更积极地推进货币政策正常化，这强化了许多投资者的观点。