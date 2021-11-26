“比中共更长命”只是崩溃论的又一变奏

来源：香港01新闻

作者：倪文迪

近日，美资银行摩根大通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）在笑言“摩根大通可能比中国共产党更长命”，引起了线上线下的争议。根据彭博新闻的报道，戴蒙旋风式访港后，周二（23日）在波士顿学院行政总裁俱乐部参与的一场讨论时发表。

他在席间除了谈论过有关共产党正在庆祝百年党庆外，亦谈及一系列有关中国的问题，包括台海局势、中国（包括香港在内）的言论自由问题以及回顾了美国的政治现状。戴蒙在事件开始发酵后不久便表示后悔发表有关的言论，而据说摩根大通公司亦正在研判有论言论对于摩根大通在华业务的影响，事实上戴蒙的看法说明了一些美国社会对于中国十分有趣的看法，值得深思。

流行于西方世界的中国“支爆论”

不管戴蒙的“摩根大通可能比中国共产党更长命”是纯粹属于戏言抑或是属于真心的评论，有关中国经济或中共将出现崩盘式瓦解的论说，事实上自柏林围牆在上世纪90年代倒下、苏联瓦解的一刻便开始流行于美国以至西方社会，并一直影响着西方的政经领袖对于中国的想法。正如美国政治学家福山（Francis Fukuyama）在1989年发表的论文《历史的终结？》（The End of History?），中国“支爆论”某种程度上建基于福山“历史的终点是自由民主制（liberal democracy）”。不论是美国的政治领袖抑或学者都倾向相信，中国的政治、经济体制不可能永远维持其稳定性，尤其是缺乏在西方社会中的民主体制和社会自由。他们因此一直预言中国总会有一天倒下，而连同中国政府和共产党亦必然步上苏联的后尘，总有一日消失于历史的洪流之中。

他们一直传着共产党将会崩溃的“大预言”，“支爆理论”亦并非一成不变地重复，而是经过不同程度的修正和自圆其说。早年改革开放，西方都普遍相信中国共产党将在不久的将来经不起市场化和工业化的考验，从而最终陷于90年代末俄罗斯式的经济震撼，国家面临经济危机，严重的通货膨胀将令这个国家的经济完全崩坏。而后来，这种的“大预言”陆续把注意力集中在中国社会的内部矛盾，西方的经济、社会、政治学家都“预告”着一旦中国的经济不能再维持着“保8目标”的高速增长，中产阶级甚至低下阶层将会出现民主化的呼声。而后来的共产党瓦解论说更把注意力放在中共党内高层的角力，并且深信着一旦权力的势力均等被打破，中共亦将会无可避免地迈向灭亡。

真实的“对华淡友”抑或“嘴巴上的淡友”

美资企业用脚投票最实际

然而，在中国“支爆论”一再在西方世界被吹捧的同时，不论是美国社会的政治精英阶层抑或华尔街巨企高层却未曾停止过寻求涉足中国的机会。早年就有总统克林顿（Bill Clinton）凭藉着“经济发展可以改变中国”等似是疑非的论点支持中国加入世贸，从而寻求中国的市场对外开放。后来的各任总统即使对华的态度时有强硬和不屑的情况，亦无不一一为美国企业寻找在中国投资的机会。甚至在特朗普时代，中美贸易战的主要原因亦在于部份美国企业未能通过中国的法规，成功地进军中国市场所致。假如他们是真心相信“中国支爆论”，又何以多年以来都寻求在中国市场的机会？

尽管戴蒙近日发表的“戏言”似乎多少也是由心而发地相信，摩根大通比中共有着更健全的体制和力量代代相传，但这些的“淡友”言论不过是美国社会的精英阶层茶馀饭后的“冷笑话”，他们都倾向“用脚投票”以说明他们真心相信的事物。中美贸易战的其中一个核心争议，就是美国的金融业一直寻求直接涉足中国市场的机会。美资银行摩根大通在这方面更是一直不遗余力，直至今年年初终于取得中国的监管部门的认可，得以在中国市场内全资经营股票证券公司。而截至去年12月的季度，大中华区的业务就已经贡献了摩根大通在亚洲接近九成的盈利，而这所公司在中国的利盈增长亦受惠于中国的金融开放政策已经跃升至212亿美元，有近10.4%的增长。事实上，戴蒙本身亦一直称中国为摩根大通最重要的增长潜力。

在这个背景下理解戴蒙的言论，我们就不难发觉在这些美国上流精英的阶层中，他们都乐于在茶余饭后重复“共产党即将倒台”的冷笑话，实际上他们却比谁更清楚，那些不过是他们在演讲谈话中的“话题性对白”，真正相信的事情他们都倾向“用脚投票”呈现出来。既然如此，又何须耿耿于怀地执着于这些冷笑话？