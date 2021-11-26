洪都拉斯大选 美中暗自角力

来源：联合报

作者：张光球

台湾中美洲友邦洪都拉斯28日将举行总统大选，由于在野势力整合成功，选情从有利于执政党，转为胶着态势；如今演变成在野卡斯楚声势大好。对此发展，除了台湾政府密切注意洪国大选发展外，美国和中国更是暗中较劲。

卡斯楚在黄金周末造势大会上，展现出高人气的同时，美国国务院主管西半球事务的助理国务卿尼可斯恰抵洪国访问，随行的包括美国际开发总署拉美事务助理署长吉拉德。期间，他会见洪国官员和在野党人士，表达美国希望洪国未来政府，持续维持与台湾的外交关系。对此，昨天台外交部表示欢迎与感谢。

同时，尼可斯亦拜访选委会人员、社会领袖和商业代表，并在其推特上强调美国对洪国大选自由、公开、透明与和平的支持。在他返国隔天，洪国民间企业呼吁以理性和知情方式投票，要求选委会确实履行宪法赋予的职权，并请候选人尊重民意选择。上述发展反映出美国的隐忧，和洪国人民的疑虑。

首先，尼可斯来访显示出洪国极有可能政权轮替，终结执政党十二年统治。美国关心的不是未来由谁来领导洪国，而是担心卡斯楚实现她外交转向中国承诺，因为拜登“重建更好世界”计画，包含重建美国领导世界的威信，所以打压中国崛起是其首要任务。而稳住台湾友邦和协助台拓展国际空间，是美中不起战端前提下，最有效打击北京的方法；如同台湾能顺利在立陶宛设台湾代表处，即是美国对立陶宛政经的支持，打了大陆一记闷棍。

试想，一旦洪国在美国多次关切下，甚至直白说出尼可斯赴洪国的目的，就是要维持住台洪关系，卡斯楚仍执意承认中国，说明美国对后院的影响力已不若以往，更难以要求他国的服从性。所以这次国际开发总署官员一同到洪国，是希望以经援换取美国面子，但只怕远水救不了近火，拜登四十亿美元援助中美洲计画，至今仍见不到成效。此外，北京必定紧抓住这次机会，一方面向卡斯楚开支票，另一方面请他国游说洪国新政府转向北京。

其次，洪国上次大选开票到一半，现任总统叶南德兹落后，突然停止计票，在国际压力下改以电子计票，结果逆转胜，美国及欧盟均表示选举有问题，却未继续追查实情。从尼可斯访视选委会，到企业界对大选的期望，令外界担心是否会重蹈四年前作票覆辙，如果不幸发生，洪国势必陷入动荡，届时美国又将面临介入与否难题，因为台湾另外两个友邦尼加拉瓜和海地，美国亦是无力处理他们的内部问题。

虽然洪国大选是该国人民之事，却牵动美中两强地缘政治的消长，台湾则是位在中间的筹码，台洪双方要如何在美中赛局中获利，考验着双方领袖的远见与智慧。