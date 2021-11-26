来源：中时电子报

作者：周阳山

自美国总统拜登就任以来，十分重视少数族裔在政府高层职务中的多元代表性，他特别任命4位华裔出任联邦要职，分别是贸易代表戴琦、驻联合国代表卢沛宁、国防部副部长徐若冰，以及国际媒体署署长赵克露。这4人均出自台湾的蓝营家庭，前2位在美国出生，后2位在台湾长大，后移民美国。

其中，戴琦的祖父戴琏璋是台湾师大国文系名教授，浙江丽水人，曾任中研院中国文哲所筹备处主任。卢沛宁的外祖父王任远，担任过国民党组工会主任和司法行政部长，河北清苑人。徐若冰的祖父是中央航校一期毕业的空军副总司令徐康良，浙江孝丰人。赵克露的父亲赵廷俊，先后担任过国民党《中央日报》总主笔、总编辑和副社长，马英九总统在其逝世后还特颁褒扬令。

为什么拜登政府这么重视台湾的泛蓝后裔呢？我们可以从在美华人的人口结构看出端倪。据统计，目前在美华人一共约500万人，多元而复杂，大略分为4类：一、老侨：19世纪中叶起陆续从广东一带移民加州等地的华工，共约30万人。1882年美国国会通过了《排华法案》，禁止华工入境，而留下来的华工约占1/3，共计10万人左右，他们多属劳工阶层，生活相当艰苦。曾任旧金山市长的李孟贤，祖籍广东台山，父母亲为厨师和裁缝。他研习法律、曾出任市府多项公职，后来当选市长，2017年因心脏病不幸猝逝。另一位重要代表人物是骆家辉，曾担任华盛顿州州长、商务部长及驻北京大使，祖籍也是广东台山。

二、新侨：抗战以后从大陆各地到美国求学、工作的华中各省人士，以杰出的知识分子与专业人士为特色。其中代表人物，包括苏州籍的建筑师贝聿铭、诺贝尔奖得主李政道，以及在欧巴马任内担任能源部长的另一位诺贝尔奖得主朱棣文，他的父亲朱汝瑾毕业于西南联大和麻省理工学院，父子均系中央研究院院士；这也反映出华侨社会阶层的成长和变迁。

三、台港澳侨：1965年以后，新的移民法案赋与专业人士优先移民的待遇，当时中国大陆与美国尚无外交关系，许多来自台港澳地区的华人华侨得优先申请入美国籍，有一些则维持着双重国籍。最有名的包括丁肇中、丘成桐、吴仙标、马友友、赵小兰、何大一、杨致远等。

四、陆侨：1982年以后，许多大陆留学生到美国研习，目前已占全美留学生总数1/3，据2020年的统计共37万人。近期虽因双方关系恶化而略为下降，但仍维持31万人左右。至于过去30多年大陆移美人数，目前已逾250万人，占全美华人总数之半。其中最多是来自福建福州、长乐、福清一带的劳工移民。

由此看来，民主党政府在选择政治人物时的主要考量，是专业经验、家庭关系、知识背景与政治倾向，这是拜登用人的条件，也是蓝营华裔被重用的主因。

（作者为中国文化大学教授）