蔡政府不能变成美国买办

来源：台湾《旺报》社评

台美第二届“经济繁荣伙伴对话”视讯会议23日举行，台方主谈人为经济部长王美花和科技部长吴政忠，美方为主管经济成长和能源、环境的国务院次卿费南德兹（J.Fernandez），会议进行了5个小时。这是台美双边最高层级的经济策略对话平台，其意义和内涵都值得重视。然而，观察其迄今表现，蔡英文政府正一步一步成为“美国买办”，令人失望与忧心。

经济对话会议为美做嫁衣

会后回应记者，外交部说会议着重于供应链韧性、经济胁迫、数位经济与5G网路安全，以及科学与技术。经济部表示，将针对供应链相关合作成立企业咨询会议，也希望美国对供应链厂商的签证、入境以及诱因、补助等提供更多协助；并认为所有经济体都不应受外部胁迫，理念相近国家间受到胁迫应加强协作共同面对。在科技方面，明年将召开“台美双边科技技术会议”。美国在台协会（AIT）则表示，双方表达了在全方位经济与商业议题持续深化合作的决心，明年将召开数位经济论坛、科学与技术会议，也有意建立企业咨询小组。

去年11月，本会议首次召开时，我们就曾经指出，这是美台经济全面合作的良机，应善加利用建立广泛且深入的互动平台，达成互惠双赢的目标，不能只有行礼如仪的会议，必须建立持续互动的各种合作机制。然而，事隔1年，迄今没看到任何制度性的建置，只持续看到要稳定美国的“供应链”，也就是要台湾好好为美国“做嫁衣”，让台积电等企业充分妥善地满足美国的需要。其他的所谓“重点”，看来都是装饰性的，每年召开一场科技或数位会议能有何种合作效果，大家应该心知肚明。

政府资料显示，蔡英文总统执政的5年（2016～2020年）中，美国每年平均向台湾进行了2.5亿美元的直接投资，台湾却离谱地向美国年均投注了15.9亿美元，为美国的6倍有余。美国年年举办的“投资美国”（Select USA）高峰会，蔡政府派出全球规模最大的海外代表团去取悦美国，造成了上述的畸形后果，还沾沾自喜进行大内宣，全球看不到这种荒谬政府─除了“买办”政府以外。相反地，美国来台投资逐年减少，难得有著名美商来台投资，但明明规模相对有限，只是要利用台湾优秀且廉价的研发人才，却被内宣成不得了的政绩。

台湾虽然对美贸易顺差，2020年高达179亿美元，但对美出口中有3成是机械用具及零件、3成是电机设备及零件，汽机车及零件和钢铁又占了1成，套用绿营的说法，是美国“依赖”台湾，为何蔡政府却如此这般为美国掏心掏肺，非得要台商去美国投资讨好，活像殖民时代的买办，竭尽所能地巴结取悦帝国主义的主子？

经济部的胳膊向美国弯

如果“经济繁荣伙伴对话”真是个平等互惠的平台，就不该只看到对美国经济稳定的供应链议题，却没有相应的促进美商来台投资的相关议题；只有“经济胁迫”这种政治针对性极高的挑衅用词，却没有美国要如何协助台湾因应长期遭受经济胁迫的有效做法；只有数位经济和科学技术的会议，却没有台美双方合作前瞻研究的倡议和机制；只有企业咨询小组的建构，却无双方企业家积极寻求合作机会的机制？为何不在对话之后，立刻举办个“投资台湾高峰会”，让众多与会的美国企业家直接在台湾寻找投资机会呢？

经济部的胳膊只弯向美国，竟连台积电被迫交出营业秘密时，也是一副事不关己或无能为力的状态，请问王美花主管的到底是哪国的经济部？如果加上美国莱猪进口，蔡政府迄今一再为其说项，农委会陈吉仲主委竟口不择言说出：“瘦肉精对猪只而言，就像保健食品对人类”的鬼话。进一步冷静观察，藉由炒作台湾危险，高价购买美国武器，满足了美国军工复合体的欲望，却榨取了纳税义务人的辛苦钱。国库超支将增加政府负债，只有买办政府会充分配合。

1950年代，服务于联合国的一群拉美经济专家提出了著名的“依赖理论”，认为世界存在两种经济体：核心和边陲。核心国家不断透过贸易和投资关系汲取边陲国家的经济剩余。这种理论虽不见得完全正确，但却极神似地描绘了拉美国家和欧美强权之间的关系。若蔡政府将台湾一步一步地推向边陲国家的境地，我们没有选择，只能请她尽快下台。