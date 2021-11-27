台媒：大陆正面临多项经济风险

来源：台湾《经济日报》社论

根据统计，2021年第3季中国大陆经济成长率只有4.9%，连续两个季度经济成长趋缓，且其经济放缓速度远超过市场预期。探究其主要原因为不动产市场严重紧缩，驱使地方政府投资更加保守，压抑整体投资动能。此外，大陆所采行的网路平台反垄断、三道红线、共同富裕及能耗双控等政策，无疑亦将进一步削减投资动能。

另一方面，中国的国内消费未能即时递补缺口，目前经济成长动能仅依靠出口扩张，随著全球对于资通讯产品的需求日趋饱和，加上基期已垫高，后续出口成长动能亦将显著下降。是故，中国大陆前景不仅不容乐观，而且多项严峻的经济风险也正袭来。

首先，中国大陆面临相当高的停滞性通货膨胀风险。根据中国统计局日前公布10月生产者物价指数（PPI）年增率为13.5%，再创新高；消费者物价指数（CPI）年增率为1.5%。两数据之间的“剪刀差”扩大到12个百分点，同样也刷新历史纪录；此一数据隐含内需不振，致使厂商不敢将成本转嫁到消费者末端。

另外，中国统计局日前公布的10月制造业采购经理人指数（PMI）来到了49.2，比上个月续跌了0.4点，持续低于50的荣枯线，而且已经连续两个月呈现紧缩，显示制造业景气明显下降。最值得注意的是，其中生产指数及新增订单指数双双续跌，分别为48.4和48.8，继续位于紧缩区，在在显示制造业生产面及市场需求面皆有所弱减。上述这些状况将加剧停滞性通膨的危机。

再者，中国大陆正面临相当大的债务风险，此一现象可由其地方政府融资平台的数据分析而知。2021年前三季各城市建设公司尚举债近人民币4兆元，年增率约19.5个百分点，凸显地方政府隐形债务不断升高。同时，同期中国大陆中央登记结算有限责任公司、上海结算所及证券登记结算所发行了约人民币43兆元债券，前三季中资企业亦发行了约2,000亿美元的离岸债券。最引人注意的是，今年前八个月共17家中资企业爆发了77起债务违约，违约金额累积高达人民币815亿元，仅次于去年同期的907亿元。

雪上加霜的是，中国大陆同时面临相当大的资产价格泡沫风险。由目前观察得知，前些时日发生的恒大事件尚不致触发系统性风险，但是中国大陆持续整顿房市，已经使得其9月份国房景气指数持续下降至100.7，非常接近100的景气荣枯线，房市前景持续看淡，70个大中城市房地产价格的涨幅也持续回落，俨然已成了金融体系的一隻最大灰犀牛。更应该关注的是，中国大陆持续高压打房，是否将如诺贝尔经济学奖得主克鲁曼所预言，此举将让中国大陆提前踏上泡沫经济的道路，值得观察。

最后，中国大陆同样面临城市及青年的失业风险。根据调查，截至9月底，其31个大城市的失业率高于全国城镇的平均失业率，显示城市就业相对严峻。再者，16岁到24岁的失业率高达14.6%，更凸显了青年失业问题极度严重。城市及青年的失业风险，恐将演变成中国大陆的社会风险。

综合上述，中国大陆的经济除了连续两个季度成长趋缓外，正面临多项严峻的挑战，最棘手的当属停滞性通膨风险。另外，债务风险、资产价格泡沫风险及城市与青年的失业风险，也相当严峻，如果中国政府无法提出良策因应，未来的经济前景恐不乐观，连带的台湾未来的经济成长亦将受到不利影响与拖累，台湾政府及台商应尽早谋划因应之道，方能将可能伤害降到最低。