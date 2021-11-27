公投前…台美唱和 同曲未必同调

来源：台湾联合新闻网

美国议员访问台湾并不罕见，但这次跨党派众议员团来访时间点，以及台美双方各自想传递的讯息，仍有值得关注之处。

其一，这是本月第二团，且美方公布这两团行程时，都提及此行程为议员“印太行”的一环，议题也涉及区域安全，一方面可见在美国印太战略中，台湾扮演相当重要角色；另方面也是因两岸关系不佳、台海情势紧张，使美国政界比以往更为关切台海热点。

为深化与美方退伍军人交流，退辅会明年元旦将启动派员驻美，退辅会主委冯世宽日前证实，派员驻美希望变成“二轨外交”，长期目标是建立与美国退伍军人事务部的官方联系管道。美议员这次访台特别拜会退辅会，双方是否触及台美国安、军事等议题，更成为此行焦点。

其二，率团的联邦众议员高野会晤台湾总统蔡英文时，谈及台湾在疫情期间赠美医疗设备，并特别提到，台湾对十五个邦交国同样慷慨。宏都拉斯总统大选在即，美国国务院官员不久前才呼吁宏国主要总统候选人应与台维持外交关系，高野此时提及台湾邦交国，似有再向邦交恐生变的国家喊话之意。

第三，蔡英文在高野面前，提到台湾进一步开放美猪进口以来，恢复台美“贸易暨投资架构协定”（ＴＩＦＡ）会谈，并表示双方政策方向稳定，更能增加互信与往来。

身为众议院退伍军人事务委员会主席的高野率跨党派议员来访，虽不是为莱猪而来，但相当接近台湾举行公投之日，蔡英文也藉此机会，加强宣传台美友谊，提醒国人反莱猪恐伤台美互信。

然而，此团真正关注的除了区域安全、台海情势之外，还有退伍军人事务合作、台美国防工业合作等，以及美国极度关切的晶片短缺问题。

在宏都拉斯大选，台湾四大公投前，美议员访问让双方再有机会喊话、宣传；然而，很快便会藉由台宏关系与反莱猪公投结果，检视美国影响力，以及台美关系是否坚若磐石。