抓台商政治献金的终极目的

来源：中时新闻网

中国大陆最迟在2018年就已传闻要惩罚“两面台商”。此次陆方拿远东集团开第一刀，按国台办发言人朱凤莲的说法，是“以事实为依据”，“实施精准打击”，预期目的则是“希望广大台胞台企明辨大是大非，站稳立场，与台独分裂势力画清界限，其中没有模糊空间。”然而陆方手段是否能达到目的？其意外衍生的政治、经济、社会效应是否更加剧两岸隔阂，更不利两岸关系和平发展？

第一，从政治效应观之，过去中国大陆官方要求台籍艺人或台商做政治表态往往造成台湾民意反弹，甚至“助攻”了民进党等泛绿阵营选情。此次陆方从台商政治献金着手，确实更添了一分“精准”。

首先，任何社会难免都有“仇富情结”，许多民众往往也有“政治人物向企业利益倾斜”的刻版印象。再者，企业支持哪个政党候选人是监察院“政治献金公开查阅平台”一查便知的事实。因此从政治献金切入，在台湾引发的反对声浪可能相对较低，但“精准打击”政治对手的效果可能更强。

由于政治献金是公开资讯，但没有人知道所谓“台独名单”上还有谁。可想而知，陆方目的是促使台商停止对民进党等泛绿政党候选人的赞助，藉此压缩泛绿阵营候选人的财务能力与社会支持，甚至使其落选。然而，我们也可推论，若政治人物不依赖台商赞助也能当选，那么不也就意味着台商对台湾政治的影响力并非显著因素，而台商只是枉受池鱼之殃？

第二，从经济面观之，台商是两岸关系和平稳定最重要的脐带，然而陆方拿远东集团开刀后，可能对台商在陆发展意愿和两岸经贸交流前景产生更多的不确定影响。

两岸经贸交流40年，台商在不同时期带动了中国大陆的经济发展与创新。2018年中国大陆国家主席习近平在博鳌论坛对台湾前副总统萧万长说道，“大陆的发展，功劳簿上要记上我们台胞、台企。”2019年习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念讲话也重申过“台湾同胞为祖国大陆改革开放作出重大贡献”。

金管会资料显示，台湾1626家上市柜公司中有73.74%(1199家)在中国大陆有投资项目，累计投资规模达2兆5118亿元新台币。正因为台商布局两岸供应链多年，所以活络了以中间财为主的两岸产业内贸易。据经济部统计，台湾对陆出口连年攀高，预计台湾对陆出口值将连两年超过1500亿美元，占台湾总出口额达43.8%之谱。

然而在中国大陆市场环境变化以及美中战略竞争情势下，台商自中国大陆迁徙的趋势已现。经济部统计，2010至2020年间中国大陆虽为台湾首要对外投资最大目的地，但10年来占比大为滑落。2011年台湾对外投资总额为181亿美元，其中对陆投资额143.8亿美元，占比高达79.5%；到了2020年台湾对外投资总额为177亿美元，但对陆投资额仅59.06亿美元，占比33.3%，尚不及2011年的一半。显见赴中国大陆投资设厂已非台商首选。如今陆方抓台商政治献金的行动，更可能促使具有移动能力的高新技术企业进一步下决心降低在中国大陆市场的布局。

换言之，陆方抓台商政治献金是否能达到预期目的犹未可知；但陆方也有极大可能因台商加速迁徙而自损产业发展利基。这究竟是满足北京利益，还是满足了美中战略竞争格局下华盛顿和台北的期待？

政治献金、表达偏好是台湾政治文化也是政治权利的一部分。陆方抓台商表态的行动，显示出中国大陆涉台政策的逻辑不一致，甚至与习近平“通、惠、情”的“心灵契合”政策方针背道而驰。台湾社会与政党宜沉着待之，虽然陆方的行动可能对台湾言论自由和政治生态产生冲击，但这也是检视台湾民主体质的关键时刻。

（作者：洪奇昌，台湾产经建研社理事长、前海基会董事长）