鲍威尔启示录 货币政策要更灵活

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国总统拜登终于决定让美联储（Fed）主席鲍威尔连任。美国是全球经济的龙头，美联储主席人选当然受到全球瞩目，鲍威尔能够连任有几个主要的理由，第一，基于政策的延续性，由于货币政策的效果有递延性，美联储主席或一般央行行长通常都会被赋予较长而稳定的任期；其次，美联储的独立性很重要，美联储主席要能抗拒行政压力，鲍威尔曾经坚决反对前总统特朗普实施负利率的要求，得到民主党的大力支持；第三，鲍威尔是特朗普提名的，本来就有不少共和党参议员支持，更能顺利获得国会的同意。

鲍威尔续任美联储主席后仍将面对一些严重的问题，要解决这些问题并不太容易。首先，由于美国重要港口塞港问题严重，加上国际供应链断链，使得美国产品的供应一直出问题。塞港的问题不只是货柜壅塞，还包括港口工人工会和卡车司机工会的争议，解决不易；其次，为了刺激经济，美国政府推出了很多经济方案，例如就业方案，虽然规模由原先的2.25兆美元缩小到1.2兆美元，但是这些政府支出大幅提高了美国政府的负债。未来如果美联储升息，就会导致美国政府利息支出增加，形成美联储调整利率时的压力。

第三，过去二年来美国货币供给大幅成长，今年4月美国货币供给M1的年成长率还超过300%；今年5月以来M1成长率已见回降，但还维持在16%左右的高水位；第四，民间需求增加与政府支出扩大，加上高水位的货币供给，物价不涨都难。

美国自4月起消费者物价指数（CPI）开始超过4%并逐月升高，10月更达到6.2%的超高水准，为1990年来最大升幅；11月和12月是消费旺季，物价要下跌可能很难，美国今年的通膨一定会比预期的高出许多。

鲍威尔眼前最棘手的是要判断美国现在的通膨是否为短期现象。很多人认为塞港只是短期现象，过不久就可以解决，但是美国高通膨率已经超过半年，未必会很快就解决。另外，更严重的是，国际供应链断链，可能更难在短期间解决，以致过去半年多以来，美国的趸售物价指数（WPI）平均达8%，更高于CPI的涨幅，生产成本不断堆高，当然会进一步推升物价。

对美联储而言，设法控制货币数量是抑制通膨的不二法门。从11月起，美联储把原本每个月直接向企业购债1,200亿美元的规模，以每个月减少150亿美元的方式逐渐减少，预计到明年6月就会降为零，代表量化宽松（QE）政策正式结束。但是，这只是表示货币供给不再增加，实际上并没有减少高水位的货币数量。

要减少货币数量，调升利率是美联储最常用的方法，原本市场上预估美联储2023年初会升息，现在已经有不少人预期美联储明年年中就会动作，甚至有人预估明年年底之前会升息三次。其实，最重要的因素还是通膨到底有多严重，明年第1季如果通膨还压不下来，美联储就应该考虑更提前调整利率。

至于台湾央行该如何反应？我们要特别指出的是，台湾的情况和美国很不一样，目前平均消费者物价涨幅还不到2%，但因薪资成长很慢，民众对于通膨会更为敏感，央行抑制通膨动作应该要比美国更积极。由于台湾疫情逐渐减缓，消费开始增加，到了明年1月，还可能出现报复性消费，加上每年春节时都会出现季节性物价上涨现象，合理预期明年第1季的物价涨幅应该不低。央行不应该完全以美联储马首是瞻，甚至可以考虑更早升息。央行货币政策要更灵活，以及有更高的独立性。