台公投决战 绿主攻两族群、蓝唤公民意识

来源：联合新闻网

作者：蔡晋宇、周志豪、王寓中

四大公投案进入决战期。民进党高层指出，未来将主攻“剩下未归队的泛绿选民”与“经济知识选民”这两块族群，对催票顺利，对公投结果审慎乐观。国民党最后要唤起公民意识，用四个同意正面对决四个不同意，对蔡政府投下不信任票。

国民党战斗蓝十二月四日将回台北办大型宣讲拼公投，届时前总统马英九，党主席朱立伦与前主席江启臣、孙文学校校长张亚中、中广董事长赵少康将同台，上演团结戏码。当天民进党也举办“辣台派开讲”，盼年轻人返乡投票。

民进党内部最新民调显示，四案中已有三案呈现黄金交叉，仅剩反莱猪案“不同意”仍低于“同意”票，但差距不到五个百分点。最后关键时刻，除北中南都规划有大型说明场次外，也将同步深入乡镇市，催出剩下未归队的泛绿选民，确保绿营能掌握的票能票票入匦。

蓝营内部最新评估，除核四公投，反莱猪等三公投案同意仍超过不同意；其中，反莱猪和公投绑大选，同意稳定领先不同意，藻礁公投同意多于不同意，但此案不表态率高达四成，民进党主打的核四公投，是四案中最危险。内部评估并指出，核四和藻礁案确有连动性， 尤其在年轻人部分，反对核四和藻礁公投有一致性，民进党主攻二案，国民党也要全力守住。

民进党党务人士指出，经济知识选民属于可能左右其中几案公投结果的关键票，在蓝绿强力动员基本盘情况下，若能争取到五个百分点的中间选民去投不同意票，结果将大不同，这也是最后决战期积极开拓的重点票源。

强化陆战动员之余，民进党空战也同步催票。民进党十二月四日于台北市举办“辣台派开讲，一二一八返乡日”活动，诉诸活动正式年轻族群。民进党网络社群中心主任范纲皓表示，如同过去大选时举办的“社群之夜”，主打新型态的社群互动与政治参与，是蔡英文结合线上与线下的新创活动品牌，盼唤起年轻人返乡投公投意愿。

国民党中央办1218加500场小型街头宣讲，战斗蓝却自办大型宣讲，被解读为另立党中央。朱立伦昨天表示，不管哪个蓝，都是国民党、必胜蓝，都结合在一起，国民党最后的两大造势也邀赵少康参加。

战斗蓝以举办大型宣讲创造话题，继台中、桃园场后，十二月四日将由立委赖士葆接力举办台北场大型宣讲。