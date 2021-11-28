民主峰会策动分裂 邀台出席继续玩火

来源：明报

明报社评

美国将于下月9日至10日召开“民主峰会”（The Summit of Democracy），国务院的与会者名单甫公布，就引起议论纷纷，台湾名列其中，被认为是美国继续打“台湾牌”的明证，引发北京强烈不满。在全球近200个国家和地区中，仅100多个获邀出席，其中不少国家的所谓“民主”程度乏善可陈，被认为是因地缘政治因素而上榜。“民主峰会”名不副实，正如中国外长王毅所言，这场峰会“本质上是打着民主旗号在世界上策动分裂”，“服务美自身战略需要”，做法“违背时代潮流，注定没有前途”。

邀请名单备受质疑

人为划线突显混乱

从这份名单看，中俄不获邀并不奇怪，但在亚细安10国中，只有菲律宾、马来西亚、印尼三国上榜，连新加坡都未获邀，令人意外；在南亚，也只有印度、巴基斯坦、马尔代夫、尼泊尔获邀，而孟加拉、斯里兰卡等国被排拒在外，人为划线意图明显；在中东北非地区，更仅有以色列、伊拉克两国获邀，而后者明显是作为前者的陪衬，沙特、埃及等地区大国均未获邀，亦从反面证明美国当年鼓励“阿拉伯之春”的失败。

即使按照美式标准，获邀国家的“民主”程度也有天渊之别，有“巴西特朗普”之称的极右翼民粹主义总统博索纳罗，威胁或不接受明年大选结果，同时攻击司法机构、政治对手和新闻自由，却仍然获邀出席；匈牙利和土耳其，据说是因其领导人的个人独裁倾向，分别成为欧盟和北约的唯一缺席者，但有同样问题的印度、菲律宾、波兰等国，却成为座上宾。有分析认为，美国的战略利益，才是获邀名单的唯一标准。如仍获邀出席的菲律宾、乌克兰、巴基斯坦等国的上榜理由，似乎可以分别被解读为抗衡中国、俄罗斯以及协助反恐。难怪有评论认为，这份邀请名单“突显21世纪民主的混乱性质及美国与某些盟友和伙伴的关系”。美国将一些传统伙伴排除在“民主阵营”之外，固然会加深双方隔阂，而被质疑“民主倒退”的国家受邀，也会影响峰会的“信誉”。有人权组织就质疑，“民主峰会”能否令各地民主获有意义的推动。

这次峰会，实质上是美国披着“民主”外衣，推行集团政治、挑动阵营对抗之举，似乎在创造新的“分界线”，并试图将“民主”一词“私有化”，即让美国拥有民主的解释权。惟经过去年大选后国内严重的宪法危机，美国已无法将自己展示为“民主的灯塔”，本月初，皮尤研究中心（Pew Research Center）公布的一项对16个发达经济体的调查显示，在这些均为美国盟友和伙伴地区的受访者中，仅17%的人认为“美国的民主”值得仿效，23%认为“美国的民主”从来不是什么好榜样。而总部位于瑞典的国际民主与选举援助研究所（IDEA），上周更指美国已成为“威权主义倾向的受害者”，并首度将其列入“民主倒退国家”名单中。

在“民主峰会”的与会者名单中，最具争议性的获邀者当属台湾，虽然获邀名单中的科索沃未获中国承认为主权国家，也非联合国成员，但科索沃在国际上已获得近百个国家承认；尽管美国有意在名单中使用“参与者”（Participants），而回避“国家或地区”之类的用词，但明显是将台湾与主权国家并列，扩大台湾“有意义地参与”国际的空间，说穿了，还是继续打“台湾牌”的思维。

续打台湾牌言无信

拜登挽救跛脚危机

尽管在中美元首的视讯会面中，习近平向拜登强调了台湾问题的严峻性，拜登也重申了美国坚守“一中”、不鼓励台独的立场，但习拜会后10多天来，美军战舰再度穿越台湾海峡示威，美国国会议员又一次乘搭军机抵台访问，又邀请台湾当局以“Taiwan”名称参与几乎全部是主权国家参与的国际会议，以致国台办指摘，美方“所列的涉台称谓是错误的”，在在证明华府不会放弃打“台湾牌”来牵制中国，正如王毅日前所言，美方“堂而皇之为‘台独’势力提供国际舞台，只能证明自身的言而无信”。

美国政府继续打“台湾牌”，最根本原因是，拜登上台不到一年，支持率就大幅下滑，已现跛脚态势，出现权力危机。他除了打“连任牌”来稳定民主党的支持力量，还要靠打“台湾牌”来维系国会内的施政支持，现阶段他也很难有调整对华政策的空间。事实证明，只要在政治、经济或军事上不用付代价或代价不高，美国还会乐此不疲地打“台湾牌”。

对于台湾民进党当局来说，虽然现今似乎只要抱紧美国这棵大树就安全无虞，但必须认清，美国今日可以对北京言而无信，未来对台湾的保障也未必靠得住。这次蔡英文无缘“民主峰会”，只及派行政院政务委员唐凤和驻美代表萧美琴代表，也被解读为“美中共管台独”的结果。无论如何，在美陆台三角关系中，台湾处于最脆弱的地位，出席一场名不副实的“民主峰会”，对于台湾的处境并不会有任何改变。