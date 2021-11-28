货币政策不足以应对下次经济危机

来源：香港01

作者：倪文迪

本周一（11月22日）国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会时，指2021年以来，中国发展遇到疫情多地散发、严重洪涝灾害、大宗商品价格快速上涨、电力煤炭供应一度紧张等多重挑战，“交织叠加、超出预期”。

这一系列挑战其实不少是全球性问题，像新冠变种病毒肆虐令疫情继续于世界各地延续，而不同国家“放水”亦引起包括能源在内的大宗商品价格暴涨，导致各大经济体出现高通胀甚至滞胀风险。今年以来经济下行压力远比年初想像中的要大，后疫情经济有可能在完全复苏前便又要开始下一轮衰退。

变种病毒叠加“收水”

一如当初个别专家所担忧的，病毒变种速度飞快令得疫苗效用大打折扣，致使疫情无法真正受控。虽然不少国家已经决定部分重启经济，但疫情的客观存在始终会对经济做成负面影响。病毒在欧美等地每日仍然造成数以万宗的感染及以千计的死亡数，各地政府在放宽与收紧政策之间举棋不定。本周在香港境外输入个案中发现的新变种“B.1.1.529”风险甚至被认为比“Delta”变种更具杀伤力，世卫近日更要为此召开特别会议作出评估。

单有病毒变种此一因素本身的话，它对全球经济也许未至于有太大影响，毕竟各地都正努力适应疫情影响，而疫苗普及也确实令其杀伤力大大下降，至少远比2020年时要好得多。不过，在疫情还没完全受控、各国仍在努力挣扎把经济回复到2020以前水平的时，却又有另外一项隐忧正渐渐浮现，那就是通胀问题的扩大。

疫情初起之时，以美国为首的西方国家尝试以宽松货币政策“大水漫灌”挽救经济。如果各国在疫情完全平息前可以继续宽松，理论上可大幅减低疫情对经济的影响。不过今年以来通胀压力持续高企已迫令各国不得不准备提早“收水”。本周四公开的美国联储局议息会议纪录显示，联储局官员们一改对通胀问题轻描淡写的说法，承认经济正在下行而通胀却继续向上，变相承认滞胀问题已经发生，部分人更直接表示要提早“收水”及加息周期，可见大规模“放水”救经济没有可能再现。

经济尚未复苏

加息本来不全然是坏事，问题是现在全球经济未完全恢复。上一次2008年金融海啸美国降至“零息”并量宽挽救经济，要花了七年让经济复苏后才终于在2015年加息一次，此后2016年也只加息一次，一直到2017年才加息三次，这让经济有机会真的慢慢复苏。现在不单经济尚未走出疫情影响，就连疫情都不知道要将延续至何时，一直依赖“放水”的经济突然要“断奶”可能令经济下行的压力进一步加大，这可能诱发全球性金融危机。更可怕的是，如果真的发生金融危机，各国央行将面对到底是无视通胀继续“放水”，还是无视经济下行而毫不作为的二择难题。

中国在2008年金融海啸后归纳出了“不搞大水漫灌”的道理，即使至今仍然对货币政策相当谨慎。真正值得全球反思的是，除了量宽货币“放水”之外，到底如何能够挽救经济发展？