岸田文雄启动“新资本主义”的挑战

来源：台湾《工商时报》

工商社论

日本首相岸田文雄在11月19日提出的经济振兴对策，除了将成立基金，补助台积电到日本设厂，赓续防疫、与病毒共存、国土强化与防灾减灾以外，还启动所谓的“新资本主义”。

就政治层面观之，一年半、两次自民党总裁选举、三人/四任首相（安倍晋三/菅义伟/岸田文雄/岸田文雄），百年难得一见。从去年到今年，共经历两次奥运的准备工作，2021年的夏季，才举办2020东京奥运，也是绝无仅有。最近两个月期间，第100任与第101任的岸田首相，其间则有一次众议院的大选；日本历史上的第100任首相，岸田文雄才做了一个月，就届期举行大选，成为第101任首相。上任以来，所有的历史纪录，都刻划当今的日本所面临重大的政治危机。在国会大选结束后，立刻前往义大利首都罗马参加G20，则是“解除警报，外销转进口”的政治起点。

就社会层面观之，在政治纷扰告一段落，岸田首相所提出经济对策的亮点之一是：“既救穷，也救急”。基于排富条款，发放10万日元给18岁以下的儿童与少年，而为疫情而受创的企业，最多可以领取250万日元；甚至针对当前国际油价大涨，提供“新资本主义”必要的补助。在奥运过后，岸田首相接手一年一个月不到的菅义伟首相，“维持社会稳定，改善贫富悬殊”，无疑是其上任后的要务。

就经济层面观之，第三季的实质GDP年减3%，疫情起伏不定，与之共存的紧急状态之管控措施，雪上加霜；“新资本主义”的提出，正是时候。就现状观察，资本主义可以分为三种类型：“企业型”（美国）、“社会型”（传统德法、西欧与北欧各国）、以及“国家型/威权式”（东亚/东南亚）的资本主义。从去年美国前总统特朗普，直接发放现金给全国民众，日本从去年到今年的两位前首相，到新上任的岸田首相，“美规，日随”之余，陷于奥运、疫情、大选、经济的多重难解问题之泥淖，而难以自拔。

检视岸田的四个经济振兴对策，最具有争议性、也是居于核心地位的，当属日本财经企业质疑、忧虑的“新资本主义”。“新资本主义”截至目前公布的相关措施，相信只是第一部曲；面对日本政府当前所面对国内外的政经形势，还需要凝聚政府与企业的共识，才有可能走得更远。而日本财经企业界对于设立基金，补助台积电到熊本县建厂的不以为然，当是针对基本的经济思维之转变，未必全然是补助外国厂商的事件本身。

值得关注的重点有两个：其一，由日本主导的CPTPP，面对RCEP的竞合，能不能在后疫情的时代，成功带动日本经济的振兴。其二，日本政坛、特别是自民党的派阀与财经企业界之间，千丝万缕的密切往来和政治献金之关系，在后安倍时代，会不会就此仿效中国大陆，重新擦亮“国家型资本主义”（state capitalism）的正字标记。

回顾日本现代政治史上，担任首相最久的安倍晋三时代，经济表现可说是相当惨淡。日本2013年的GDP达到6兆美元（中国大陆是9兆美元），而2020年的GDP，则是5.36兆美元（中国大陆是14.7兆美元）。这对于2012年12月底上任，2020年9月中旬卸任的前首相安倍晋三来说，真是情何以堪。

原本可以在2020年的东京奥运，带领日本重新走上世界舞台的安倍前首相，去年9月卸任，到今年8月奥运举办结束的期间，日本政府一直都处于“奥运经济”与“防疫抗疫”，进退维谷的两难困境。也因此，当过渡的菅义伟宣布不再参选，自民党选出新总裁、岸田文雄成为第100任首相，就随即带领自民党赢得大选，“两个月连任首相”大位，提出不同思考，尝试新的经济振兴对策，其实也是势所必然！

在过渡的菅义伟首相之后，岸田文雄面对的是，疫情/奥运的国内乱局，以及政治经贸的国际变局。对于岸田首相来说，这固然是采取大破大立的经济对策之契机；但是，如果没有企业界的鼎力支持，经济对策难以看到成效，事小，可能掀起自民党内派阀的“茶壶内风暴”，事大。

“新人新气象”，在后疫情时代，振衰起敝的首要之务在于，及时提出阶段性的对策，解决“社会不平等”的现象，是重振经济的基础。然而，面对福岛核电厂的核废水排放，为了达到碳中和的国际承诺，必须提出的具体行动方案，以及设立基金，招商引资，力挽半导体/高科技产业竞争力于不坠。“新资本主义”是“国家型”资本主义的推陈出新，应非日本版的“共同富裕”，而是自民党长期执政，面对区域经贸竞争情势的“续命丹”。简言之，这次的经济振兴对策，将只是岸田文雄上任后，所射出的第一箭！成效如何，则有待后续发展。

