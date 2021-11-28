在共同富裕下谨慎布局元宇宙

来源：台湾《旺报》

旺报社评

全球掀起元宇宙概念热潮，Facebook趁势更名Meta，微软、NVIDIA、Visa等欧美行业巨头，腾讯、字节跳动等陆企均涉足元宇宙，台湾宏达电、威盛等企业亦积极布局，股市也热炒元宇宙概念股。

若失理性风口变虎口

什么是“元宇宙”？目前并无统一的定义，可以说是数字科技升级下人们对未来的设想。概括而言，元宇宙是一个基于虚拟实境（VR）、扩增实境（AR）、延展实境（XR）等数字技术所构建，与现实世界平行，并拥有完整社会和经济体系的虚拟世界。

元宇宙虽是新风潮，却经过数十年的思想酝酿。1981年美国数学家弗诺 文奇的小说《真名实姓》，首次出现透过脑机进入并获得感官体验的概念；“元宇宙”（Metaverse）最早出现在1992年美国科幻作家尼尔 史蒂芬森创作小说《溃雪》中。

从词源学角度看，“meta”除“元”之外，亦有“超越”之义，正如形而上学（Metaphysics）具有超物质世界的含义，Metaverse表达了人类超越此时、此地、可观宇宙的期待。尽管元宇宙仍处于社交+游戏场景应用的阶段，但未来或可涉及教育、旅游、医疗、养老等人类生活的全部领域。

新冠疫情以来，线上工作和娱乐逐渐成为常态，现实与虚拟的界限日益模糊，人们得以窥视元宇宙背后巨大市场空间的一角。在形成规模之前，各个企业已着手搭建属于各自平台的小型元宇宙。但需要警醒的是，尚不成熟的元宇宙，若缺乏理性看待，也可能“风口”变“虎口”。

首先，元宇宙所依托的核心技术竞争激烈。据北京清华大学新媒体研究中心发布的《2020年至2021年元宇宙发展研究报告》，目前声称以“元宇宙”为愿景的企业大致可分为4类：一是Epic Games为代表，主打虚实融合的元宇宙游戏；二是以Decentraland为代表，主打由区块链驱动的去中心化交易；三是以Roblox为代表，主打用户自由创造和世界编辑；四是以Meta（原Facebook）为代表，主打社交协作。

换言之，要想进入元宇宙新赛道，至少需有一技之长。目前，微软、Roblox等欧美企业拥有业界领先的VR设备、装置技术和图像引擎；腾讯、字节跳动等大陆企业拥有更加完善的投资布局和全球范围的用户基础，当下风靡全球的手游《原神》的制作公司米哈游正在开展脑机接口相关研究。相比之下，台湾企业虽不弱，但在开创性上并不突出。

深交所已下发监管函

其次，元宇宙涉及新的分配逻辑和权力结构。与基于生产劳动、商品和货币流通的现实世界相比，虚拟世界的经济体系基于内容生产、演算法运作和区块链数字经济平台，元宇宙则是两者综合。一方面，这种综合将极大改善人们获取资讯的自由度和工作效率；另一方面，获取、判断和生产资讯的能力也将深刻影响人们的生活品质。

换句话说，不擅于应对数字科技和虚拟技术的群体将更加弱势，人与人的差距可能被进一步拉大。着力于“共同富裕”的中国大陆，在对待元宇宙的态度上会更加谨慎。目前，深交所已对多家涉及元宇宙概念的公司下发关注函或监管函，要求具体说明主营业务与元宇宙的相关性等。腾讯公司明确表示，在打造元宇宙的同时更要“回归实体”。将探索元宇宙与推动实体经济发展、缩短贫富差距，实现共同富裕相结合，会是大陆布局元宇宙的重点。

元宇宙将面对更复杂的道德伦理挑战，作为各种社会关系的超现实集合体，元宇宙兼具隐私性和社会性，现实社会中存在的暴力、诈骗、垄断、剥削、霸权主义、恐怖主义等问题，在元宇宙中可能会被放大。

清华的研究指出，目前元宇宙产业生态处于“亚健康”状态，其未来发展不仅要靠技术创新，还需要法律规范和制度创新等多方共同作用。与此同时，“元宇宙”的发展势必融入全球化进程，就此而言，如何界定“元宇宙”中的道德伦理，如何应对沉迷风险、隐私风险等挑战，将是未来全球治理的共同话题。