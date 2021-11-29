中国容得下联想 司马南不代表国情

来源：香港01

作者：苏天泽

近期中国知名网络大V（意见领袖）司马南开始向中国著名企业联想发起批判，接连制作多期网络自媒体视频，指责联想改制时国有资产流失，联想负债率过高，联想高管工资太高、分红太多，联想管理层有14名外籍高管，联想为什么在5G投票的关键环节投票给高通等等，赢得很多中国网友的支持。

司马南说的这些所谓问题，除了国有资产流失这一点有侵犯国家利益的嫌疑，与公众有关外，其他各点都只是联想自身的经营方式选择，与社会大众无关，更与司马南无关。至于联想改制时有没有国有资产流失，联想的原出资方中国科学院已经做出明确说明——没有国有资产流失的问题，不过司马南并不相信中科院的说法。

司马南不相信可以理解，他花费大量精力制作批评联想的视频，并不是要听中国科学院说联想改制没有问题的。就是认定了联想有问题，他才会大张旗鼓的发视频向联想兴师问罪，并且一问就是五六条让网友兴奋的“罪”。

司马南这些翻旧账的兴师问罪有没有价值？有，也即舆论监督；但实际意义不大，他并不能推动中国现代企业制度的完善，助推联想的大发展，更不能让中国的高科技企业实现技术新突破，或许他还会阻碍中国企业的正常发展，让大家的精力浪费在无谓的争吵。

联想改制时有没有国有资产流失，作为国有资产出资方的中国科学院应该很清楚。当然背后也可能有腐败问题，如果中国的相关机构认为司马南对联想国有资产流失的批评有道理，有必要进一步查清事实，可以介入调查。调查后，给大家一个公正、明白的回答。

至于司马南所指的联想其他问题，只能说每个企业有每个企业的经营模式、管理模式，企业高层比外面无关的批评者更关心企业的发展问题，他们更希望企业良好、有序的运行，获得更大的发展和利润，像司马南这样的局外人实在没必要参与其中。市场是企业最终的审判者，企业经营的好自然会受到市场的青睐，企业经营不好自然会被市场淘汰，被其他更好的企业取代，司马南没必要扮演“上帝”的角色，对企业的经营模式进行审判。

司马南是企业家吗？司马南是企业管理学教授吗？应该都不是，他只是网络大V，一个靠博取网络流量来实现自身价值的人。从选择联想进行批判看，司马南这个大V确实很懂得网络营销，知道网友喜欢看什么，知道什么会给自己带来流量。

过去几十年中国进行企业改制的公司有千千万，为什么司马南要拿联想开刀？这或许与联想影响力足够大，且近些年联想的企业声誉下滑有关。众所周知，近些年联想常常引起争议，司马南批判联想的几个方面都是被大家批评过的，特别是随着华为声量鹊起，有些人开始有意拉华为，打联想，往联想身上泼脏水，这更让不明所以的大众以攻击联想为乐。

网络大V司马南很清楚联想现在的艰难处境，也很清楚中国网民的偏见所在，现在对联想“落井下石”，将很容易赢得网络大众的喝彩。事实也是如此，在司马南批判联想的视频发出后，果然赢得无数网络大众的欢呼、称赞，司马南敢于说真话，敢于为民众代言的“伟大”形象开始树立起来。更重要的是，司马南流量大涨，收获颇丰。

中国人都知道，“虽千万人吾往矣”才是真正的英雄；赢合大众，顺着民意往上爬，利用大众为自己获利，恐怕很难称得上“勇敢”。显然，聪明的司马南可不会“虽千万人吾往矣”，他更明白“顺竿爬” 的好处，并且“勇于”推波助澜、落井下石。

中国只需要华为一家企业吗？当然不是。中国只需要搞高科技企业吗？当然也不是。正常人都明白，中国既需要技术含量低的各行各业，也需要技术含量高的高科技企业。华为与联想并不是对立的关系，而是一种共生关系，中国人完全没必要拉一个打一个，人为地给中国制造内乱。如果连中国人自己创造的世界500强之一的联想都容不下，中国未来还有发展前途吗？

中国当然能够容得下联想，司马南并不能代表大陆国情。司马南只是一个善于博取流量的网络大V，而联想是一个要为几万人创造就业的中国企业，两者完全不在一个频道，联想实无必要被司马南牵着鼻子走，无必要与司马南做无谓纠缠。联想所要重视的，只有不断发展创新，为全球消费者制造更优质的产品，这才是联想走向未来的制胜之道。