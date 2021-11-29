来源：《中国时报》社论

台独到底是“假议题”，还是“真议题”？

长期以来大家都认为台独是“假议题”，是民进党基于选举利益及台独人士出于政客本能，所操作出来的乌托邦空想，但在蔡英文政府与美国政客联手操作下，大陆愈来愈严肃面对这个“假议题”，台独似乎弄假成真了！

这并非杞人忧天，以近来跟台湾关系特别热络的立陶宛为例，在被苏联并吞70年之后，终于等到苏联解体达到独立的目的。台独人士也常以波罗的海三小国为例，认为只要耐心等待，坚持信念，终有等到独立的一天。

台独认为波罗的海三小国能，台湾也能。尤其台湾是美国东亚岛链战略不可或缺的一环，虽然美国表面上不支持台湾独立，但是暗地裡却希望把台湾打造成一个战略堡垒，让中国大陆东出太平洋无望。

美国与台独人士的期望过去还是遮遮掩掩的，但自从2018年特朗普政府把大陆视作战略竞争者之后，美国对台的操作逐步从“战略模糊”转向“战略清晰”。美国国会议员不断推出各种友台、护台法案，行政部门则犹抱琵琶半遮面，半推半就打蛇随棍上。

从美国前总统特朗普时期开始的《台湾旅行法》、《台湾保证法》、《台北法案》，许多的友台法案一个接一个提出，大陆想阻挡却心有余而力不足，可以看出美国国会中，挺台声量压过挺中声量。最明显的是，美国不再认为台湾是两岸关系的麻烦制造者，并乐见台湾对大陆採取强硬态度，这也让蔡政府的大陆政策越走越偏锋。民进党通过的“国安五法”、《反渗透法》，显然是受到特朗普政府的鼓励，也采取“西风压倒东风”的策略。

拜登政府上台以后，不落特朗普之后，今年7月美国联邦众议院外交委员会先行通过“老鹰法案”，内容包括强化台美伙伴关系，建议将台湾驻美机构更名“台湾代表处”、支持台湾国际参等。在国会待审的友台法案还包括“台湾防卫法案”、“台湾吓阻法案”、“武装台湾法案”等。在美国国会议员挺台声浪下，民进党会不会认为台独可以变成“真议题”呢？这已成为最近两岸学术研讨会的热门话题了。

民进党也同意，维持《中华民国宪法》，台湾生存才有保障，台海僵局也才能解开，不过“宪法一中”在台湾内部有统派和独派的不同诠释。第一位民进党总统陈水扁所说的“宪法一中”，代表独派对中华民国宪法的认知，认为李登辉时期经过六次修改，增加10个条文，冻结了代表“大中国”条文的适用，立法委员、总统、副总统由中华民国“自由地区”人民直接选举产生，将台、澎、金、马以外的“大陆地区”排除在外。

1996年依《宪法增修条文》办理选举，彰显了中华民国统治权限于自由地区的中华民国有效统辖的领土，相对大陆地区是中华民国统辖以外的领土，在宪制上将国家领土区分为两区，单独看待台、澎、金、马的法律地位，台湾已是“事实独立的国家”。

这也是蔡英文今年“双十”讲话提出“四项坚持”中，“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”的基础。相对于中共总书记习近平在北京举行的“纪念辛亥革命110周年大会”中，藉由孙中山“统一中国”的理想，以民族主义来批评“台独”，并转化为“坚持‘和平统一、一国两制、一个中国原则和九二共识’，以推动两岸关系和平发展。”他也重申“台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。”民进党的中华民国倾向排除1912到1949年这一段历史，更无意与中共争中华正统，习近平却积极建构中共与孙中山辛亥革命的历史连结，如果建构完成，中华民国在中国历史裡就可以消失了。

但蔡英文如认同自己是中国人，愿意以1912年孙中山所创立的中华民国的总统，和习近平争中华文化代表性、争自由民主中国的世界地位，证明中华文化与自由思想相容、彰显自由选举制度的优越性，两岸中国长期和平竞争，台独就是“假议题”。