港媒：冀蒙一哥 料升副国级

来源：星岛日报

作者：纪晓华

中共十九届六中全会闭幕之后，江西、河北、福建、西藏、湖南、广西、江苏、内蒙古等省份陆续召开党代会，选举产生新一届党委领导班子。

当中最受关注的是河北省委书记王东峰（63岁）和内蒙古自治区党委书记石泰峰（65岁），仍然在党代会做工作报告，铁定连任，极有可能晋升为“副国级”领导人。

根据不成文规定，正部级一般65岁退休。不过，党代会是换届大会，现任省委书记、省长如果超过63岁一般不提名。因此，原安徽书记李锦斌虽然只有63岁，原江西书记刘奇64岁，最近都提早下岗，以配合党代会。

石泰峰今年9月已满65岁，依然老神在在，前天仍在内蒙党代会做工作报告。王东峰今年2月满63岁，也在河北党代会做报告。这两位地方大员应该还有大用，可能在明年秋天的中共二十大之后晋升为“副国级”，比如全国政协副主席等。

石泰峰毕业于北京大学法律系，长期在中央党校工作，是法学教授，习近平兼任党校校长期间，他担任副校长。石氏履历丰富，后来担任苏州市委书记、江苏省长、宁夏自治区党委书记。

2019年主政内蒙古，对涉煤腐败“倒查二十年”，铁腕查处上千官员，据称累计为国家挽回经济损失523亿元人民币，成为他最大的政绩。

在党代会的工作报告，石泰峰除了强调要“忠诚核心、拥护核心、看齐核心、捍卫核心”，也指出要坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，筑牢祖国北疆安全稳定屏障。

王东峰是西安人，长期在陝西工作，曾任铜川市委书记，2004年担任国家工商总局副局长，后来空降天津担任市委副书记，2016年接替落马的黄兴国担任天津市长，翌年主政河北。河北是京畿大省，两任省委书记张庆黎、赵克志都高升国家领导人。