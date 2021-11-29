中国囤积加剧全球芯片供应短缺危机？

来源：美国之音

作者：孙承

全球电子芯片供应从去年底开始出现严重短缺，令汽车、通讯、家电等多个制造业行业倍受打击，对各国经济复苏构成严重威胁。一份新的研究显示，除新冠病毒大流行因素外，美中科技争端导致很多中国公司近年来大量囤积芯片也是造成全球芯片短缺的另一重要原因。

德国智库“新责任基金会”(StiftungNeueVerantwortung)上星期公布的研究报告说，扰乱全球芯片供应链最重要的因素是COVID-19后半导体价值链对芯片的需求猛增以及美中技术竞争。报告说，美国在2019年对华为实施出口禁令时，“一些中国公司因担心面临类似华为的挑战而开始囤积芯片。”

中国虽为世界第一大制造业强国，在很多高科技领域也足以匹敌美国，但在芯片这个关键领域基本上仍然要严重依赖国外进口。中国是全球最大的半导体消费市场，尤其是上游原材料和设备自给率很低，主要依赖进口，半导体甚至超过了原油是中国最大的进口商品。

中国芯片进口的很大一部分用于组装智能手机、笔记本电脑等设备，然后再出口到国际市场。这份报告说，由于中国高度依赖外国芯片，为了不受美国可能不断扩大技术禁令的影响，中国公司开始囤积芯片，但这样做却导致需求激增。这份报告的作者之一、新责任基金会的高级研究员克莱恩汉斯(Jan-Peter Kleinhans)说，疫情使得对个人电脑、平板电脑和网络摄像头等在家工作技术的需求飙升，造成芯片紧缺，这是问题的一个方面。“另一方面是，从2019年的出口限制来看，针对华为，但也越来越针对其他半导体公司，比如方正微电子有限公司，或者双威集团等。你可以理解，中国半导体公司或者用户、半导体客户开始担心他们会成为下一个符合出口限制的对象。所以在那扇门关上之前，他们想要获得大量的半导体库存。”

美国商务部在2019年5月把华为及70家关联企业列入“实体清单”，规定如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买包括芯片在内的元器件。此后，美国又在次年5月美国给禁令加码，切断了华为与非美国供应商的联系。对华为而言，从手机到5G基站等众多产品无不仰赖芯片，没有芯片直接危及企业的生存。

华为虽然从未透露去年到底囤积了多少芯片，但是华为轮值董事长徐直军在今年4月透露，华为在美国严厉限制之下仍能解决芯片需求主要是华为库存。中国半导体行业协会的一篇文章说，徐直军在华为全球分析师大会上说，“我们希望有芯片企业能为华为制造芯片时，我们库存消耗可以衔接上，那么我们就没有问题了。”

美国对华为的制裁令其他中国企业颇感忧虑，担心自己会面临同样的命运。徐直军在一次演讲中说，美国对华为的制裁，令中国企业开始恐慌性补库存。华为官网公布的视频显示，徐直军说，有些企业的库存“由原来的零库存，到3个月、半年，甚至越来越长的备货周期。因为他们认为这样的备货策略可以应对不确定性。”

中国海关的数据显示，中国在2018年时进口了4175亿个集成电路芯片。到了2019年，进口量大增275亿个，达到4451亿块，而去年更是再增20%，多达984亿个，令全年的进口达到创记录的5435亿个，进口总额3500亿美元，达到历史最高水平。

进入2021年以来，不同的统计数字的同比对比显示，中国的芯片进口量仍在大幅增长。第一季度、上半年和1至9月的芯片进口分别都比去年同期增长33.6%、29%和23.7%。前三季度的进口量分别为1552、1571和1660亿块。若以1到10月计算，今年前10个月的进口量比去年同期大增20%。

尽管中国大量囤积，但“缺芯”的负面影响甚至中国本身也不能幸免，中国的汽车行业受害尤为严重。中国汽车工业协会说，中国6月汽车销量环比下降12.6%，而芯片供应紧张被认为是导致这一现象的根本原因。中国监管部门随后在8月在官网发布公告誓言要“严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为”，并在9月份对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出行政处罚。中国市场监管总局称，有个别不法商贩、游资集团“恶意抢购、囤积居奇、哄抬价格，严重扰乱市场秩序，”

在场罕见的全球芯片荒似乎仍在蔓延之际，最新的数据显示，全球半导体销售额和出货量在最近几个月并没有减少，甚至是在上升，意味着至少是眼前所面临的芯片短缺危机或许并不全是因为芯片销售额和出货量下降所造成的。

美国半导体协会(Semiconductor Industry Association,SIA)本月初称，2021年第三季度全球半导体销售额总计1448亿美元，比2020年第三季度增长了高达27.6%，比今年第二季度也增长7.4%。该季度的半导体出货量超过了市场历史上任何其他季度。

台湾半导体代工企业台积电董事长刘德音最近说，疫情大流行引起的经济衰退促使汽车制造商过早地削减芯片订单，但是由于担心卷入美国以及中国大陆贸易和技术争端的公司囤积芯片，因此局势很快发生反弹。他在接受美国《时代杂志》（Time）访问时说，更多的芯片被送到工厂，但是没有留在产品中，“这意味着“肯定有人在供应链的某个地方囤积芯片。”

为了提供芯片供应链透明度、了解和量化瓶颈究竟何在，美国商务部在今年9月请求全球主要半导体制造商及客户，以自愿“填写问卷”的方式提交“资讯请求书”（Request for Information），提供芯片销售的相关数据，以提高供应链透明度”，回覆的截止日期为本月8日。这些信息包括公司生产的任何集成电路的类型以及2019、2020和2021年的实际年销售额或估计年销售额，过去三年公司的订单出货比以及每个产品的最大的前三名客户名单。

目前还不清楚包括台积电在内的芯片制造商在多大程度上透露了他们所称要保护的用户信息，但是美国商务部希望提供的这些信息被认为无疑将有助于美国进一步了解中国对于半导体的需求。

美国近年来出台了一系列政策，限制对中国的高科技产品出口，但是批评人士指出，一些政策也带来了一些负面效果。夏威夷东西中心资深研究员饶义（Denny Roy）说，芯片短缺危机就是这方面的一个例子，说明美国的脱钩应该是他所谓的“巧脱钩”。他对美国之音说，允许两国间的经贸关系完全不受约束、不顾国家安全利益，是不负责任的。然而，在某些情况下，盲目的脱钩也会造成意外后果，“美国的政策是要通过有针对性的脱钩、深思熟虑并通过进行必要的调整来找到平衡。”