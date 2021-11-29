中国科技巨头想花更多钱影响华盛顿

来源：晚点LatePost

作者：龚方毅

*文章发布于10月29日

由于监管和地缘政治局势方面的不确定性，中国大型科技公司增加美国游说支出，希望能够影响美国政府对它们的态度。

游说是指企业托专人把观点或者诉求带给美国联邦政府官员或者参与立法的国会议员。我们曾在《隐秘的通途：中国科技公司游说华盛顿》中详细分析了美国游说制度和中国企业如何参与其中。

根据美国政治捐献数据库OpenSecrets的统计，在今年第三季度，华为、字节跳动和阿里巴巴的游说费用分别达到140万美元、120万美元和82万美元，是花费最多的三家中国公司。

其中华为单季游说开支已经是去年全年的三倍，字节跳动的单季支出也已经接近去年全年的一半。

今年一月美国政府换届以后仍尽其所能限制华为在全球开展生意。依旧不被信任的华为还是寻求重建与拜登政府的关系。华为董事会成员、高级副总裁彭博今年5月撰文说愿意与美国“讨论任何事情”，并希望“美国改变对待华为和总部不在美国的全球技术公司的方式”。之后，华为向美国民主党资深说客托尼·波德斯塔支付了50万美元。

现在美国总统是民主党人，国会也被民主党控制着。

另外，华为还在欧洲雇了比Facebook、Google、微软、苹果等美国科技巨头更多的全职说客，试图避免被排除在欧盟5G基础设施市场之外。

字节跳动成为当季游说第二多的中国公司丝毫不令人意外。它旗下的TikTok在除大陆以外的地方收获10亿活跃用户。随着影响力与日俱增，其受到的监管压力也越来越大。就在这周，美国参议院的消费者保护、产品安全和数据安全小组委员会在听证会上质疑TikTok是否过度收集青少年信息。

此前，TikTok已因侵犯儿童用户隐私权，在今年7月被荷兰数据保护机构罚款75万欧元。两个月后，爱尔兰数据保护委员会启动了对TikTok的新一轮调查。这是我们当时的报道。

阿里巴巴的主要游说议题是贸易，包括中美贸易政策相关的问题、美国电商市场准入问题、促进中小企业出口等等。阿里巴巴是美国游说公司聚集地华盛顿K街的老客户了，曾在2011年向雅虎回购股票以及2014年赴美IPO这些对公司影响重大的议程前聘请说客。

而腾讯的游说议题则主要涉及美国政府对微信的禁令、视频和游戏产业。