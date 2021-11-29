德红绿灯联盟 摆脱亲中？

来源：联合报

作者：张孟仁

历经两个月的组阁谈判，尽管中间传出难产，但红绿灯联盟终于真正浮上台面。德国的对外政策，除了对欧盟、美国的走向外，特别是两岸与印太议题为我们所该关心的。面对掌权许久、更是实际有为的欧洲领导者默克尔告别政坛后，红绿灯联盟的对外政策该是萧规曹随？固然组阁协议可一窥堂奥，但未来仍需检视不同国际议题，考虑外部环境及内部的磨合。尽管如此，人权、法理、美欧为主应为主要骨干。

这份组阁协议论及中国大陆多处，可见绿党和自民党的主张著力甚深，凌驾对中政策隐晦的社民党。相较2018年默克尔领导下的组阁协议，“红绿灯”三党对中姿态趋于强硬。既未大书特书与中国大陆的伙伴关系，更跳脱过往强调大陆是德国经济界的“巨大机会”。

组阁协议更是首次明确提到台湾，应是友台政党（绿党与自民党）的杰作，主张“唯有透过和平方式以及两岸均同意的情况下才得以改变台海现状”。同时不脱欧盟支持在欧盟一中政策框架下立陶宛可与台湾发展关系的路线，并支持台湾事务性参与国际组织。值得一提的是，有别于默克尔较为亲中忽视人权的路径，协议竟首次纳入批评大陆侵犯权等句子。无怪乎，有学者认为这是德国近代政府“对华措辞最强烈的执政协议”。

有别于以往将中国大陆视为合作伙伴，新协议将对中关系定调在三个层面：伙伴、竞争、体制对手，宣称寻求与北京合作的前提是以人权和国际法为基础，并敦促大陆遵循公平的贸易游戏规则。还强调以国际海洋法解决南中国海和东海的领土争端，支持建立自由和开放的印太地区。简言之，价值、法理基础取向优先。

至于“大西洋主义”、“欧洲主义”更是新政府明确的对外取向，主张同美国协调对中政策，并与理念相同的国家合作，以“减少对中国大陆的战略依赖”。德国支持建立一个欧盟层次的全方位共同对华战略。未来总理萧兹强调与法国、美国的伙伴关系将是德国外交政策的基石。由此观之，德国未来的对华政策主轴会是考虑德、法的欧盟、美国加上理念相同的国家所互动而成。

不过，社民党因长期在执政团队中，不见得会背离前任政府所设定的路线。如要完全走出独立于美中的对外政策，还须经过经济分散风险与军事、科技自主的考验。换句话说，德国与欧盟布局的印太战略是否成功，将是德国与欧盟转骨的关键，不然最终仍走不出默克尔专访时的名言：“我认为完全（与中国大陆）脱钩是不对的，对德有损害。”

