新变种扩散超预期 返港旺季检疫从严

来源：明报

明报社评

新冠病毒新变种Omicron蔓延，欧美陆续发现确诊病例，本港亦有新的输入个案，可幸未有流入社区。Omicron警报敲响以来，多国收紧入境限制，以色列和日本更暂时全面封关，然而种种迹象显示，新变种已经在世界各地扩散，全球疫祸短期内会否显著恶化，某程度有若“俄罗斯轮盘”，唯盼新变种的传播力及攻击力，不似专家忧虑般厉害。Omicron的出现，再次突显疫情发展有太多不确定性，坚持外防输入内防扩散，至少在现阶段仍是最稳阵安全的做法。每逢12月都是港人回港旺季，为防新变种攻入社区，港府检疫隔离安排，短期内有必要更加严格，同时亦要采取更有力的措施谷针。

Omicron底蕴未明

全球扩散不易遏阻

Omicron是疫情爆发以来出现最多突变的变异病毒株，科学家担心它可能更具传染力，并会影响疫苗有效性。有专家估计它的传播力，可能是疫情初期武汉发现病毒株的5倍。世卫上周五紧急开会跟进，将它列为“值得关切的变异株”（VOC），关注度跟目前全球流行的Delta变种，同属最高级别，突显Omicron来势汹汹，是全球潜在大患。世卫表示需要数周时间，才能完成Omicron的初步研究，包括了解其传播力及严重性，以及对疫苗、检测和治疗的影响。

Omicron最先在南非发现，各地政府纷纷向来自非洲南部人士收紧入境限制，能否及时阻止新变种扩散，却令人颇为怀疑。由欧洲、美洲、澳洲到亚洲，过去数天不断有国家及地区证实发现相关病例。在香港，最新发现的第三宗相关输入病例，患者上周由西非人口大国尼日利亚，经东非的埃塞俄比亚抵港，加拿大安大略省发现的确诊个案，患者亦曾到过尼日利亚，有理由相信，Omicron已在全球各地悄悄传开。以色列和日本先后宣布全面封关，暂时禁止所有外国人入境，倘若事态真的朝不利方向发展，不排除稍后有更多国家仿效，国际航空业和全球供应链可能受到进一步打击，潜在经济影响不容忽视。

观乎南非近期疫情，Omicron的传播力相当厉害。世卫表示，初步证据显示它比其他“值得关切的变异株”，有更高再感染风险。根据南非专家的临牀观察，Omicron病人与之前见过的新冠病人颇有不同，并无失去味觉或嗅觉情况，一般健康人士感染后，征状一般微轻，惟不代表可以低估它对长者和长期病患者的杀伤力，倘若他们没有接种疫苗，感染Omicron后，有可能出现严重并发症。对于依靠疫苗“与病毒共存”的国家，现有疫苗能否有效应付Omicron，是当下最重要变数，各大新冠疫苗商皆表示，有信心短期内（诸如3个月）研发出具针对性的疫苗，惟未来数月欧美适逢冬季，民众长时间留在室内，病毒更易传播，加上Omicron有更高的再感染风险，即使疫苗商的期票兑现，欧美今冬疫情将颇为凶险。

Omicron的出现有其偶然性，惟亦谈不上是出乎意料，说到底，病毒不断变种乃是常态，传播能力以及对人类的杀伤力，有可能变弱，亦有可能增强，人类无法控制。Omicron威胁骤起，突显全球疫情发展的不确定性，就算最终证实Omicron威力未似预期般严重，不排除稍后真的出现更厉害变种。科学也许最终可以帮助人类彻底战胜病毒，然而Omicron似乎却在提醒，这场人类与病毒的战争，实际仍处于拉锯阶段，面对疫情和新冠病毒的不确定性，坚持外防输入内防扩散，现阶段明显有其合理性，胜过靠疫苗“单天保至尊”。部分国家现在选择“与病毒共存”，某程度是因为缺乏清零的决心和能力，香港既然有能力做到动态清零，就应该坚持下去，等到时机成熟，才考虑其他策略。

集中竹篙湾检疫可取

谷针讨论应实事求是

12月是留学生返港的旺季，亦是海外公干港人回港度假的季节，Omicron威胁未明，在科学家未搞清楚其威胁之前，港府的防疫措施，有必要比之前更为严格，类似之前的豁免检疫走漏感染者的情况，绝对不能再度发生，至于病毒追踪能力，亦应该进一步加强。

过去数天，港府一再收紧入境检疫隔离限制，包括禁止非洲南部8个地区非港人入境，至于从这些地区回来的港人，则要接受7天竹篙湾检疫中心及14天酒店隔离。及至昨天，当局又宣布，会将所有出现Omicron变异病毒株个案的地区，悉数纳入高风险A组指明地区，如当地已发现怀疑社区感染，从相关地区抵港人士，同样需要接受7+14竹篙湾及酒店隔离安排，有专家认为有关安排奇怪，加上检疫酒店漏洞尚未完全堵塞，主张集中竹篙湾完成21日检疫。来自非南8地的港人，为数理应不多，安排他们集中在竹篙湾检疫，可以免却中途改变检疫地点的风险，有关建议值得采纳。当然，未来两三周欧美等地会否出现较大规模的Omicron爆疫，会是一个变数，不排除竹篙湾检疫中心使用量会急增，港府需要及早筹谋，以免一旦有事时“倒泻箩蟹”。

Omicron对现有疫苗效力影响有多大，有待更多研究，然而这并非不打针的藉口。世卫指出，现有疫苗对Omicron的保护力可能打折扣，但相信仍可提供一定程度的保护，这是最合理的假设，未打针的人更应该尽快打针。香港疫苗接种率仅及七成，尚有很多长者没打针，最近政府提出推进疫苗气泡，引入疫苗通行证制度，出入食肆等场所必须出示打针证明，社会对此议论纷纷。平情而论，这并非什么独创构思，西方很多国家都以这种方法“谷针”，各方讨论相关问题，应该实事求是，避免意识形态挂帅。