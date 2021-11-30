新毒株考问“清零”政策

来源：明报

作者：刘进图

世界卫生组织根据南非呈报的资料，宣布把新发现的新型冠状病毒变种病毒株B.1.1.529命名为Omicron，并跳级列为最高警戒级别的变异株，严重性等同迅速散播全球的Delta变异株。美国传染病学者丁亮指出，Omicron的“坏刺突变”数量比Delta多一倍，传染力可能是原有武汉病毒株的5倍。美国白宫首席医学顾问福奇也表示，当病毒显现“这种程度”的传播力时，几乎无法避免最后会全面蔓延。

南非医学界的观察值得参考

按照这些美国卫生专家的分析，世界各国近日对南非洲诸国采取暂停航班及禁止当地旅客入境的措施，充其量只能减慢新病毒株扩散全球的步伐，而连日来荷兰、德国、丹麦、澳洲、意大利、捷克、英国、香港、比利时、以色列等非洲以外国家或地区，已相继发现新病毒株的感染个案，显示新病毒株实际上已冲出非洲，蔓延全球恐怕是无法阻止的事情。在这样的新形势下，中国大陆和香港特区该采取怎样的防疫政策？

南非医学界的观察值得我们参考。南非医学协会主席库切表示，感染新病毒株的一般健康患者征状轻微，但可能会在长者及未接种疫苗者之间肆虐，引起严重并发症。换言之，新病毒株的传播力虽然显著增加，但杀伤力有所减弱，至少对健康的感染者和已接种疫苗人士而言是这样，但对于疫苗接种率偏低的国家而言，新病毒株确有可能造成大量民众感染并死亡，甚至拖垮整个公立医疗系统。

针对新病毒株的超强传播力特质，中国大陆和香港的卫生专家应该问的是，现有的入境检疫隔离措施能够阻挡新病毒株进入及传开吗？持续的“清零”还是否一个现实的目标？尤其不久后北京便要举办冬季奥运会，有许多国家的运动员和相关人员将要抵达北京，怎能够阻止新病毒传入？一旦有运动员检测呈阳性，是否把所有曾与患者接触过的人都隔离起来？这样还怎能继续比赛？

面对新病毒株 可否久守不失？

香港在严防死守方面，措施不及大陆严厉，但就算香港仿效大陆，防疫与大陆看齐，面对新病毒株又是否可以久守不失？或是要切断所有对外联系，才能避免新病毒株传入？

以疫苗抗疫为主 与病毒长期共存

假如严防死守并非良策，现实上并不可行，大陆和香港的防疫策略就要调整，变成以疫苗抗疫为主，与病毒长期共存。政府要加大力度鼓励市民接种疫苗，尤其接种率偏低的群组，如长者及长期病患者，争取尽快达至全民接种（少数医生证明不适宜接种人士例外）。较早前袁国勇教授便提出过这样的建议，当时社会上有一些质疑声音，说可能无此必要，如今在新病毒株威胁全球的形势下，袁教授的建议值得认真考虑。

作者是资深传媒人