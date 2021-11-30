高传播力变种再现　与病毒无法共存

来源：香港01

01观点

近日，南非等国家出现的新冠“B.1.1.529”变种病毒株引发全球关注。上周世卫组织将其列为“值得关注变种”（variants of concern）并正式命名为“Omicron”。按世卫的官网指出，Omicron变种中有大量突变，初步表明它可能绕过既有免疫造成再感染。至本周一（11月29日）为止，香港也录得共三宗Omicron输入个案，打响了本地防疫的警钟。

Omicron令人回忆起今年年初发现的Delta变种病毒株。虽然现阶段未能准确评估病毒的杀伤力，但多国已紧急作出应对，对南非及附近国家作特别的出入境安排，防止变种扩散。新冠病毒过去两年快速在全球传播至今亦未平息，出现具杀伤力的变种其实可算是意料之内。Omicorn的出现再令提醒我们，现阶段尚未是“与病毒共存”的时候。

病毒变种比疫苗研发更快

新冠病毒至今全球确诊高达2.61亿例，而至Omicron为止总共有13个主要变种病毒株（Nu及Xi在命名时被跳过），以Delta为最具杀伤力和传播力的变种。按研究，Delta的R0值（基本传染数）为8至9人，而原始的Alpha只有2至3人，Delta比Alpha的传播力要高出四至六成。现时全球仍在流行的新冠病毒亦主要为Delta变种。

新冠病毒并不像天花病毒，属于高变种且高传染性病毒，传播次数愈多，其变种的可能性就愈高。当病毒仍在全球大流行时，出现一种可与Delta比拟、而且能绕过既有免疫的新变种是有充份可能。因此，不论Omicron是否足以造成很高的伤害也好，只要新冠仍然在全球不同地方大流行，便仍有机会出现新的超级变种。 虽然希腊字母只有24个，但病毒并不认识希腊字母，不会在Omega便停止变种。

疫苗对病毒是有作用的，但单凭疫苗对抗高变种病毒却存在很多问题。疫苗要追上病毒变种的速度本就并非易事，但比起研究上的困难，更难的是快速地为全球78亿人口广泛地接种。时至今日，各国之间的疫苗接种率仍然极不平均。先进国家的接种率可高达七成以上，甚至有部分已开始接种加强剂，但在爆发Omicron的非洲，整体接种率却低于6%。

现在全球疫苗既没有足够的生产力以及统一的分配力量，却又一边想像新冠病毒不会有新的变种威胁并慢慢平息下来，尤如测验不合格却又期望不被家人发现的小朋友一样天真和乐观。

香港仍应专注做好防疫

香港当然没有力量解决全球问题，但至少我们应该更深刻地明白到，现在还未是放轻防疫的时候。病毒大流行已近两年，不少人开始谈及“与病毒共存”的可能性。不过Omicron再提醒我们，病毒变种仍有具大威胁，轻易地选择与病毒共存最终可能人命与经济两失。

西方各国的例子都已说明，美国这般先进的国家也造成近4,800万感染、高达77万人死亡，大流行而且严重影响消费、工作意欲，经济学家相信疫情是破坏产业链运作和推高通胀的元凶。而最早严格封锁并成功控制传播的中国是主要经济体中表现最好的国家，也用事实说明了控制病毒的好处。

过去一段日子，香港的疫情似乎大致平伏，而且国际上对新冠大流行的担忧似乎开始消退，令不少人开始放松下心情，甚至对防疫政策感到不满。然而，对病毒威胁的麻木相当危险。去年夏季时候疫情同样曾出现好转的情况，令不少人以为可以放下心来，但入冬后不久Delta在全球爆发，香港同样受到波及。现时又再准备入冬，Omicron虽然尚未进入香港出现大规模的传播，但其出现非常值得警惕。

这也表示，政府近日的防疫政策都是有必要的，包括扩大“安心出行”手机应用程式的应用范围，继续催促未打疫苗人士接种及开始为高风险人士接种第三针的“谷针”政策，以及收紧入境隔离条件等。严格防疫并非只是为了与内地通关，同时也是为了保持香港免于病毒威胁。在真正见到隧道终点之前，我们都应该积极配合以科学的方式严格防疫，不应让病毒有机可乘进入香港社区。