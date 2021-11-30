来源：中时电子报

作者：张景为

1218逼近，四大公投交锋更趋白热化，而近来各种迹象与民调显示，原本一路领先的泛蓝正方声势，似乎已被反方民进党阵营逐渐赶上，拉近差距，甚至有逆转翻盘的可能。目前战略态势清晰可见，正反双方都是采取“以一带三”的战术配置，“蓝”正方带头冲锋的是获得支持度最大的“反莱猪”，“绿”反方领衔攻击的则是已呈五五波、极可能翻转的“重启核四”；主攻的焦点也正是对方的弱点，双方都企图一举突破对方缺口，尽量扩大战果到其他三项公投。

蓝绿两党从一开始都定位四大公投不是政党对决，可是直到现在乃至最后的结果影响，谁都看得出来充满了浓浓的政党动员、政党对决，乃至政党版图攻守重组的意味。四大公投从来就不只是一场义理之战，其中既要讲道理、还要斗话术，要争取民意认同，更要拼策略实力；人民有权要求理念的坚持，政党与政客却很难言行一致，这就是政治的现实与无情，就看人民是愿意被骗？抑或能否理清是非？

公投是直接民权的行使，目的是为了补救代议政治的不足，是治民主之病必备的药，而非健康食品，更不是万灵补品，所以应备而不用且少吃。学者所言正确无误，但平常乱吃药或者过度服用补品，和有病时却不适时服药，同样都是愚蠢且伤身；因此国民党直指现在绿色执政包山包海，全面掌控各系统的权力资源，人民只剩公投能做唯一的制衡，这一起手式当然是满满的政治味，但也并非言理无据，就看民意是否埋单。

相对地，民进党一开始就把四大公投定位成“别让国民党乱下去”，以挑起社会负面观感，并将核四重启、珍爱藻礁这两个由民间社团人士推动的案子，也扣在国民党的头上，这不就是营造政党对决吗？而且四大公投中有三项是民进党昨是今非、屡遭回力镖反击质疑，除了“时空背景不同”的老招之外，逼到急了，最后当然还是得催唤基本盘，诉诸政党认同和政治好恶，直接一决胜负。

蔡政府最近为反“反莱猪”，巨头与资源倾出，宣传与宣讲铺天盖地，最绝的是在媒体买广告，除了拉美牛背书挺美猪，而且还搭配两幅显眼的美国国旗，如此以政府名义、人民纳税钱促销美国猪肉，不仅本末倒置、荒谬失格，更置台湾猪农于何地？

从苏揆说反美猪“美国人会生气”，到驻日代表谢长廷日前说透过公投可厘清台湾政党间亲中或亲美，这些都说明了蔡政府又想重施故技；虽然目前中国大陆并未涉入，但照样可以对国民党扣上“反美、乱台”的帽子，操作意识形态的对决与社会情感的撕裂。值得注意的是，台湾中性民意多亲美大于反美，差别只在程度、方式的不同，民进党全面且无设限的亲美、附美操作，在民意观感上实属两面刃，利弊影响尚待观察。

可预知的是，政治效应与外在变数，必然会是影响四大公投投票率与结果的两大关键，进入最后两周，美国会不会乃至如何出手？中国大陆会不会有所表态或动作，因而被民进党抓住进行反操作？台湾内部是否会再出现如蔡英文“博士论文门”新发展的冲击？都将是比公投议题本身更具影响的变数。