台洪邦交 看北京与华盛顿脸色

来源：中时电子报

作者：徐勉生

台湾邦交国洪都拉斯28日举行总统大选，根据最新计票结果，在野的“自由重建党”候选人、前总统夫人秀玛菈.卡斯楚得票大幅领先执政的“国家党”候选人阿斯夫拉，已自行宣布胜选。由于卡斯楚先前曾公开表示，倘若胜选将寻求与中国大陆建交，使台湾与洪都拉斯的邦交显得岌岌可危。

洪国新总统将于明年1月27日就职。虽然台湾一直向卡斯楚阵营强调，北京所做的承诺口惠而实不至，但问题是台湾难以证明。卡斯楚既然已有意与中国大陆建交，恐怕不会因为台湾片面之词而轻易改变态度。

其次，卡斯楚执政后，必须在最短时间内做出立竿见影的政绩，以回应民心。与中国大陆建交是卡斯楚竞选的政见之一，倘若她最后胜选，表示此项政见获得多数选民认同，如果卡斯楚执政后却食言，恐难以向支持者交代。

然而卡斯楚的态度，如今却受到美国因素的干扰，呈现模棱两可的局面。美国国务院主管西半球事务的助理国务卿尼可斯，偕同专门负责援外工作的国际开发总署拉美事务助理署长吉拉德，于大选前夕赴洪国访问。尼可斯等人直接向两位总统参选人表示，美国希望洪国持续维持与台湾的外交关系。

尼可斯访问洪国之后，一名卡斯楚的亲信幕僚表示，对于与大陆建交之事尚未做出最后决定。此充分显示尼可斯一行对卡斯楚提出的呼吁已经发生作用。但国际政治极为现实，美国对洪国的呼吁必然伴随着极具吸引力的援助承诺，才会使得卡斯楚犹豫不决。

卡斯楚原本倾向北京，想必是看中大陆的政治及经济实力。但由于美国的介入，如今的态势变成美国与中国大陆在洪都拉斯较劲。美国的优势在于地缘政治。中美洲是美国的后院，各国一向接受美国经济援助，并有大量移民涌入美国。

洪都拉斯是中美洲最贫穷的国家之一，过去即有大量移民涌向美国。去年底超级飓风伊塔及艾奥塔使洪国至少有7000人流离失所。再加上当地疫情持续延烧，导致本年1月有将近1万名洪国难民逃离家园，企图越过瓜地马拉及墨西哥前往美国。如果美国承诺协助洪国解决难民问题，必将使卡斯楚如释重负。

另一方面，洪都拉斯普遍存在暴力、毒品、帮派等社会问题，使执政者焦头烂额。如果美国的承诺能够满足洪国的急需，卡斯楚转向美国求助，也是顺理成章。

不过美国等先进国家提供外援，通常都有附带条件，受援国不得不接受这些条件，但因双方时常意见不合，以致拨款进度缓慢，当地政府常感无奈。

相反地，中国大陆提供外援几乎没有任何条件，且能配合受援国的需求，因此受到当地政府高度欢迎。再加上大陆近年凭借“一带一路”、“亚投行”吸引拉丁美洲国家，已经改变了当地的国际情势。

卡斯楚若顺利执政，首先将着手重整执政团队，并拟定国家发展策略，优先处理内政事务，然后才会考虑外交动向。但无论如何，都必须在美国与中国大陆之间做出取舍，此事将严格考验其政治智慧。

而特别的是，台湾是这场邦交战切身的利害者，但由于近年两岸实力消长，台湾在与对岸的外交战中已无筹码，在“外交休兵”结束后，对于维护邦交毫无着力点，而台洪邦交是否能维持，最后竟得视中美较劲的结果，这也不啻是对蔡政府极大的讽刺。

作者为退休大使