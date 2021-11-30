深圳贵为中国科技中心 也抵不住房地产市场阵阵寒意

来源：路透社

Jerry Tang在2014年离开自己在农村的家乡来到中国的科技大都会--深圳，成为一名房地产中介，这里有着全世界最红火的楼市。本来生活对于他，可谓顺心遂意。

就在几年前，售楼业绩好的时候他一个月总计可以赚到5万元人民币(7,800美元)。去年他的月收入也有15,000元，但今年已降至5,000元左右，且大部分还是来自于租房的佣金。

“今年肯定难卖多了，”他说，“买家在观望后市，而开发商现金紧张，他们付给中介的佣金需要等一段时间才能到账。”

深圳一些规模较小的房地产中介机构已经关门。路透采访的八位房地产中介也表示，他们同事中至少有三分之一要么已经转行，要么考虑转行。

财新网9月援引一份内部备忘录报导，大型房地产中介机构链家计划关闭约20%(大约100家)的深圳门店。链家及其母公司贝壳控股没有回应评论请求。

深圳房地产市场缺乏成交量，以及对该市房地产经纪人的影响，部分原因是当地政府在过去一年刻意采取了政策措施，以使房屋价格更易负担，包括要求提高二套住房的首付比例，并设置二手房参考价。

但房地产经纪人表示，这还由于目前信心危机冲击了中国房地产行业，突显出该行业的困境正产生多么广泛的影响。如果深圳这个中国过去40年经济飞速发展的象征都不能幸免于难，那么中国很少有地方可以幸免。

从某些指标来看，中国的房地产市场占到了GDP的四分之一，在今年政策制定者实施债务上限以控制开发商的过度借贷后，该市场一直遭受着前所未有的压力。

这助燃了中国恒大集团和佳兆业集团等开发商的流动性危机。这两家公司的总部恰好也都在深圳。然而，人们普遍认为决策者将坚定地执行新的规则，这些规则被认为是必要的改革。

深圳10月新房价格比上月下降0.2%，这是今年以来的首次下降，降幅与全国平均水平一致。然而，深圳的房地产价格是否会像今年中国一些二线城市所遭遇的更持续的下跌，仍有待观察，尽管这些城市房价跌幅仍然很小。

对深圳有利的是，这个南方科技中心的经济规模并不比同为超级大城市的上海小多少，但深圳的土地只有上海的三分之一，这确保了对房屋的强劲潜在需求。

“购房者担心恒大问题以及危机蔓延，但在深圳，他们知道如果有必要，其他开发商会介入让房地产项目得以完成，”Tang说。

在一些人看来，加强限制以及随之而来的楼市降温表明，投机性炒房可能已经成为过去。中国的炒房活动通常十分活跃，因为其它投资选择历来很少。

“我父母那一代人闭着眼睛随便往哪里投资，都能获得巨大回报--他们可以赌。”在投资行业工作的Lisa Li说，她最近买了一套小型单间公寓，但发现这个过程让人紧张不安。

“我们这一代人却不能这样做，我们会有麻烦的，”她说。

30岁的Tang说他正在考虑换工作。“如果我想找女朋友，我就需要存点钱，而且我在家要负担我妈妈的生活。”