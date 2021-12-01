蔡英文深陷论文门 只怪检方扩大战场

来源：台湾《联合报》

联合报主笔室

台湾总统蔡英文深陷“论文门”事件，前年9月提告台大名誉教授贺德芬与旅美学者林环墙，后来再加告媒体人彭文正，长达一年多的侦查，北检以加重诽谤起诉彭文正，贺、林则获不起诉处分；因林再度公布英国独立机构“资讯特任官办公室”（ICO）判决文，指伦敦政经学院（LSE）校务评议会否认持有蔡英文博士口试委员名单及口试报告，使此案再生波涛，彭说要向LSE提告，总统府仍维持一惯说法，但已难让民众信服，更损及总统威信。

蔡英文提告贺德芬、林环墙及彭文正，是台湾司法史上少见的总统告平民的案件，可惜北检并未慎重处理，在长达一年多的侦查期间始终没有传唤，在彭文正催促后，才开庭一次，仅彭到案陈诉，检方随即以加重诽谤罪、违反选罢法罪起诉彭文正，检方并指彭是因节目被停播心生怨怼，为增加网络节目点阅率及订阅数才一再谩骂蔡；贺德芬与林环墙则获不起诉处分，但两人未改其志，贺昨天仍和彭文正连线主持记者会，公布英国独立机构“资讯特任官办公室”（ICO）判决文，让检方不免难堪。

根据林环墙等人说法，调查官签署的判决有三个重点：一是、关于申诉人（美国波士顿观察家报前专栏作家理查森）要求揭露当时蔡英文博士论文口试委员及口试报告，伦敦政经学院校（LSE）务评议会否认持有这些讯息。二是ICO调查官基于权衡各种可能性，判决伦敦政经学院并无持有被要求公开的讯息。三是ICO调查官不要求采取进一步的行动。

三个重点透露最大的问题是，LSE最高权力机构向ICO正式否认它持有蔡英文“博士口试委员”，但LSE法律团队却在去年12月提供两位口试委员资料，并转交给台湾法务部，相关资料可能虚构或无中生有。

面对这么大的质疑，总统府仍维持过去一惯说法，跳针式地强调总统府早已公开出示过LSE所提供的学生资料，证明蔡英文经过严谨程序取得博士学位，而蔡英文申请教职，也是经过政大校方的审核程序，但总统府并未针对林环墙等人新公布的相关争点提出说明，是无法回应？或另有隐情？总统府的制式回应反而引来更多关注。

彭文正滞外未归，在公布 ICO判决文之后，他表示LSE已否认持有蔡英文博士论文口试委员及口试报告，他接下来将向LSE提出民、刑事的求偿，他和法律团队将在未来时机成熟后飞往伦敦，召开国际记者会向世界公告此事。

此事看来欲小不易，北检虽在台湾起诉了彭文正，但却无法限制他在境外采取其他法律行动，这也是总统向平民提告的“后遗症”之一，如果当初检方也能以同样的规格或慎重的态度处理彭文正对蔡英文出民刑齐发的诬告等案件，好好演绎一场法治教育，战场也不致于扩大，闹成举世皆知的大案件了。

