台洪邦交 端看美台筹码

来源：联合新闻网

作者：何国世

中美洲国家洪都拉斯大选，在开出半数选票后，反对党左派候选人卡斯楚以53%的得票率可能胜出，将成为该国首位女性总统。与台湾外交关系是否生变，美国的角色至关重要。

这是2007年卡斯楚的先生赛拉亚当选洪国总统，并于2009年被亲美的国会议长及军人发动政变推翻，暌违十二年后，左派可能再度重掌政权。因为卡斯楚曾表示，若赢得大选将与中国大陆建交，并与台湾断交。因此，这场选举备受美国与台湾关注。

综观此次选举，反对党胜出，主要是洪国国内情势使然。首先，右派的国家党在执政期间贪腐和贩毒丑闻频传。虽然，执政党候选人阿斯夫拉刻意与现任总统叶南德兹保持距离，但仍受到拖累，只得到34%选票。此外，暴力频传，人民普遍贫穷，以及移民问题，造成民众普遍不满执政党的作为。

再者，因新冠肺炎疫情失控以及两次飓风肆虐洪国，让原本低迷的经济有如雪上加霜，造成2020年国内生产毛额下滑9%。而且，洪都拉斯是拉丁美洲最贫穷的国家之一。2020年，洪国生活在贫穷线，即每日生活费不到5.5美元的民众增加55%，贫穷人口增加七十万。另外，2019至2020年，失业人口增加三倍，高达10.9%；半失业则从66.6%增加为70.7%。而公共债务更高达150亿美元，占国内生产毛额的57%，其中外债占81亿左右。

另外，在未来洪国情势及台、洪关系的发展，美国扮演关键角色。2021年，在美国边境遭逮捕的70多万中美洲民众中，有半数是洪国移民。再者，大部分在美国工作的洪国移民汇回国内的金额，占其国内生产毛额的22%，比率为中美洲国家中最高。

此外，长久以来洪国与美国关系密切、依赖甚深，特别是在移民利益、对抗毒品走私及贸易项目。美国是洪都拉斯最大的贸易伙伴，而且美国援助洪都拉斯等中美洲国家四十亿美元以对抗贪腐情事。因此，左派若上台执政势必仔细考量这些美国所掌握的关键因素。所以，选举期间，美国国务院助卿尼柯尔斯率团访问洪国，表明美国希望洪国继续与台湾维持邦谊。卡斯楚阵营也已经改口，称与中国大陆建交与否，尚未确定。

个人认为，即便因美国强力介入，洪都拉斯左派也许会暂时维系与台湾的关系。但是，因美中在拉丁美洲的竞逐，中国大陆在拉美，特别是中美洲，一定会更积极介入，发挥影响力。台洪关系是否生变，端赖美、台所提出的筹码能否优于大陆所提供的利益。此外，笔者也觉得，多年来台前线外交人员兢兢业业，戮力维持邦谊值得敬佩与肯定。未来，万一双方关系走味，实乃台湾主政者昧于妥善处理两岸关系，而非驻外使节与馆员之罪。

作者是静宜大学西班牙语文学系副教授