香港“清零”政策导致人才和投资外流

来源：路透社

香港的病毒“清零”政策正在将外国人才赶出这个金融中心，并使新来者望而却步，即使一些公司提供的薪酬待遇堪比雷曼兄弟倒闭前的豪华水准。

虽然新的Omicron变体在全球范围内再次引发焦虑，导致一些国家收紧旅行禁令，但香港和中国大陆仍然是少数坚持对任何新冠病毒感染采取清零政策的地方。

香港曾经被认为是对全球人才最有吸引力的城市之一，如今许多顶级专业人士却回避香港，因为人们试图避免或逃避严厉的检疫规则。

国际商业游说团体已经多次警告，香港严格的旅行限制可能造成该城市的人才和投资流失。现在，招聘人员和搬迁公司说，人才正在外流。

搬迁公司ReloSmart的总经理Lars Kuepper说，自疫情开始以来，他的公司发现出境货运的询问量增加了五倍，入境货运的咨询量则下降了14倍。

“主要因素肯定是疫情和入港限制的影响，”Kuepper说。

港府表示，需要实施这些限制，来保护社会免受病毒侵害，以及部分重新开放与中国内地的边境。

在回答路透的问题时，港府发言人表示，零感染目标是以“香港社会的整体利益”为前提的，大多数居民期待着大陆边境重新开放。

他在一封电子邮件中称：“尽管目前存在与全球疫情相关的挑战，但香港仍是一个具有全球竞争力的城市，是跨国企业的重要区域据点。

人才外流

许多非居民目前不允许进入香港，而返港居民必须自费接受两到三周的酒店隔离。

新冠患者出院规定要求任何被治癒的人须在指定医院多住两个星期，这可能导致人们在酒店或医院隔离的时间超过一个月，不管他们症状如何。

这些前景令人不胜其烦，搬迁公司Regal World Transport System Ltd.表示，一些客户非比寻常地从海外要求将他们的物品搬离香港。这些客户原本只是返乡探亲，但之后就拒绝返回香港。

总经理Francis Cheung说道，在过去一年半的时间里，将人们迁出香港的工作岗位增加了30-40%。

“整个过程都是通过电子邮件或WhatsApp完成的。他们没有亲自来。”他补充道。

虽然对搬迁者来说是个福音，但这些限制却让招聘人员非常头疼。

招聘公司Ambition表示，虽然在过去一年中来自香港雇主的委托数量增加了70%，但招聘量却只增加了50%，这凸显了目前说服人才迁移到香港的难度。

“目前是人才外流，”Ambition的亚洲区域总经理Chris Aukland表示，并补充道他预计这种情况将继续下去，“除非旅行和检疫限制有调整。”

专注于金融服务的招聘公司Phaidon International今年的委托数量激增了40-50%，但从海外引进的人才数量却下降了10%

Phaidon的香港负责人Jamie Thorpe表示，一些急需用人的金融公司用检疫奖金、高额生活津贴以及炫目的工作头衔等来招揽人才。

“我们已经有好几年没有看到这么高的待遇了。最后一次见到还是在2008年危机之前，”Thorpe说道。